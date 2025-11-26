|О компании
|27.11.2025
Банковские новости РБ
БАНК РРБ 1 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
09:45 27.11.2025
ЗАО «Банк РРБ» 1 декабря 2025 года проведет Внеочередное Общее собрание акционеров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на повестку собрания вынесен вопрос об избрании члена Совета Директоров ЗАО «Банк РРБ».
Форма голосования по вопросам повестки дня – открытая.
