Банковские новости РБ

БАНК РРБ 1 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

09:45 27.11.2025 ЗАО «Банк РРБ» 1 декабря 2025 года проведет Внеочередное Общее собрание акционеров. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на повестку собрания вынесен вопрос об избрании члена Совета Директоров ЗАО «Банк РРБ». Форма голосования по вопросам повестки дня – открытая.