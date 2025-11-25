|О компании
|26.11.2025
Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВНЕДРИЛ НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ СЕРВИС ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
14:31 26.11.2025
Банк БелВЭБ внедрил новый цифровой сервис для корпоративных клиентов в рамках договоров «зарплатного проекта».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь расчетные листки сотрудников можно автоматически рассылать через мобильное приложение UP Online, что делает процесс получения и отправки документов более удобным, безопасным и современным.
Для юридических лиц это решение позволяет существенно сократить затраты на печать и доставку бумажных документов, автоматизировать процесс обработки, повысить уровень конфиденциальности и снизить нагрузку на бухгалтерию.
Сотрудники компаний получают расчетные листки напрямую в приложении UP Online, где они всегда доступны в разделе «Еще» — «Расчетные листки» и формируются по годам и месяцам. Это обеспечивает доступ к информации в любое время и из любого места, способствует экологичности за счет отказа от бумаги и помогает лучше понимать структуру доходов и удержаний.
Подключение сервиса занимает всего несколько шагов:
1. Создайте в Интернет-Банке файл с расчетными листками. Для вашего удобства мы создали инструкцию.
2. Загрузите готовый файл в Интернет-Банк.
3. Подпишите его и направьте в банк.
4. Банк автоматически разошлет листки вашим сотрудникам, пользователям приложения UP Online.
Сервис доступен всем новым и действующим клиентам зарплатного проекта Банка БелВЭБ.
