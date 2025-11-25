ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ ВНЕДРИЛ НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ СЕРВИС ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ


14:31 26.11.2025

Банк БелВЭБ внедрил новый цифровой сервис для корпоративных клиентов в рамках договоров «зарплатного проекта».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь расчетные листки сотрудников можно автоматически рассылать через мобильное приложение UP Online, что делает процесс получения и отправки документов более удобным, безопасным и современным.

Для юридических лиц это решение позволяет существенно сократить затраты на печать и доставку бумажных документов, автоматизировать процесс обработки, повысить уровень конфиденциальности и снизить нагрузку на бухгалтерию.

Сотрудники компаний получают расчетные листки напрямую в приложении UP Online, где они всегда доступны в разделе «Еще» — «Расчетные листки» и формируются по годам и месяцам. Это обеспечивает доступ к информации в любое время и из любого места, способствует экологичности за счет отказа от бумаги и помогает лучше понимать структуру доходов и удержаний.

Подключение сервиса занимает всего несколько шагов:

1. Создайте в Интернет-Банке файл с расчетными листками. Для вашего удобства мы создали инструкцию.

2. Загрузите готовый файл в Интернет-Банк.

3. Подпишите его и направьте в банк.

4. Банк автоматически разошлет листки вашим сотрудникам, пользователям приложения UP Online.

Сервис доступен всем новым и действующим клиентам зарплатного проекта Банка БелВЭБ.
