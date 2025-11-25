ЗАО «Альфа-Банк» открыло новое отделение в Минске (пр-т Дзержинского, 26).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, а отделении обслуживают и юридических, и физических лиц.

В отдельной зоне 24/7 установлен банкомат-ресайклер, где можно провести платежи, снять или положить на карту наличные в BYN, USD.

Время работы стандартное: с физ.лицами пн-пт: 09:00 - 19:00, сб, вс: выходной; с юр.лицами пн-чт: 09:00 - 17:00, пт: 09:00 - 16:00 обед: 13:45-14:30 сб, вс: выходной.