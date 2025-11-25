ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


АЛЬФА-БАНК ОТКРЫЛ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В МИНСКЕ


12:41 26.11.2025

ЗАО «Альфа-Банк» открыло новое отделение в Минске (пр-т Дзержинского, 26).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, а отделении обслуживают и юридических, и физических лиц.

В отдельной зоне 24/7 установлен банкомат-ресайклер, где можно провести платежи, снять или положить на карту наличные в BYN, USD.

Время работы стандартное: с физ.лицами пн-пт: 09:00 - 19:00, сб, вс: выходной; с юр.лицами пн-чт: 09:00 - 17:00, пт: 09:00 - 16:00 обед: 13:45-14:30 сб, вс: выходной.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2025
валюта курс
EUR 3.3733
USD 2.9243
RUB 3.7035
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9243 +0.0018
RUB 3.7035 +0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3870 3.3850
USD 2.9200 2.9230
RUB 3.6970 3.6970
подробнее

Конвертация в банках
на 26.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1580 1.1620
EUR/RUB 91.6000 91.7000
USD/RUB 78.8000 79.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line