ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


В МИНСКЕ ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ ОПЛАТУ КАРТОЧКАМИ НА ВСЕХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА


11:47 26.11.2025

Белорусам понравилось платить банковскими карточками в общественном транспорте – пилотный проект в Минске оказался успешным. В 2026-м году его планируется масштабировать – ожидается, что новая технология оплаты станет доступна на всех видах столичного транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе платежной системы Белкарт, сейчас в Минске такой тип оплаты тестируют на троллейбусах маршрута №1, которые ходят между «Зеленым Лугом-6» и станцией метро «Московская» и автобусах маршрута №1 (ДС «Веснянка» – Кирова). Пассажиры могут оплатить проезд карточками платежной системы Белкарт всех белорусских банков. Для расчетов можно использовать и смартфон с установленным приложением Белкарт Pay.

Бесконтактная оплата проезда банковской карточкой реализована и в Могилеве. Технологию уже внедрили на всех городских троллейбусах, и ее популярность стремительно растет. Только в октябре в Могилеве держатели карточек Белкарт оплатили бесконтактно более 250 000 поездок. На смартфоны с приложением Белкарт Pay пришлось более 11 000 оплат.

Для оплаты проезда нужно приложить банковскую карточку или смартфон с приложением Белкарт Pay к валидатору и дождаться ответного сообщения. Сумма за проезд спишется автоматически. При оплате приложением Белкарт Pay информация об успешной оплате отобразится на экране смартфона, а история оплат будет доступна в приложении.

«Такая технология достаточно востребована среди держателей карточек, поскольку позволяет поддержать привычный платежный комфорт при оплате транспорта. Мы видим это на примере Могилева, который был первопроходцем. Сейчас оплата карточками пользуется там огромной популярностью. Успешным оказался и пилотный проект в Минске. Следующий шаг – его масштабирование на все виды общественного транспорта. Тогда быстро и удобно платить карточкой за проезд смогут сотни тысяч столичных пассажиров ежедневно», – отмечают в платежной системе Белкарт.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2025
валюта курс
EUR 3.3733
USD 2.9243
RUB 3.7035
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9243 +0.0018
RUB 3.7035 +0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3770 3.3900
USD 2.9240 2.9300
RUB 3.6880 3.6940
подробнее

Конвертация в банках
на 26.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1620
EUR/RUB 91.4000 91.7000
USD/RUB 79.0500 79.3500
подробнее