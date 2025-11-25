Белорусам понравилось платить банковскими карточками в общественном транспорте – пилотный проект в Минске оказался успешным. В 2026-м году его планируется масштабировать – ожидается, что новая технология оплаты станет доступна на всех видах столичного транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе платежной системы Белкарт, сейчас в Минске такой тип оплаты тестируют на троллейбусах маршрута №1, которые ходят между «Зеленым Лугом-6» и станцией метро «Московская» и автобусах маршрута №1 (ДС «Веснянка» – Кирова). Пассажиры могут оплатить проезд карточками платежной системы Белкарт всех белорусских банков. Для расчетов можно использовать и смартфон с установленным приложением Белкарт Pay.

Бесконтактная оплата проезда банковской карточкой реализована и в Могилеве. Технологию уже внедрили на всех городских троллейбусах, и ее популярность стремительно растет. Только в октябре в Могилеве держатели карточек Белкарт оплатили бесконтактно более 250 000 поездок. На смартфоны с приложением Белкарт Pay пришлось более 11 000 оплат.

Для оплаты проезда нужно приложить банковскую карточку или смартфон с приложением Белкарт Pay к валидатору и дождаться ответного сообщения. Сумма за проезд спишется автоматически. При оплате приложением Белкарт Pay информация об успешной оплате отобразится на экране смартфона, а история оплат будет доступна в приложении.

«Такая технология достаточно востребована среди держателей карточек, поскольку позволяет поддержать привычный платежный комфорт при оплате транспорта. Мы видим это на примере Могилева, который был первопроходцем. Сейчас оплата карточками пользуется там огромной популярностью. Успешным оказался и пилотный проект в Минске. Следующий шаг – его масштабирование на все виды общественного транспорта. Тогда быстро и удобно платить карточкой за проезд смогут сотни тысяч столичных пассажиров ежедневно», – отмечают в платежной системе Белкарт.