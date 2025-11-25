ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ПРЕМИИ «PRO СПОРТ»


10:41 26.11.2025

Итоги первой национальной маркетинговой премии «PRO спорт», организованной Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь, подвели в Минске 21 ноября. Конкурс объединил лучшие маркетинговые проекты в области спорта, представленные федерациями, клубами, брендами и медиа. Всего было подано более 150 проектов.

ВТБ (Беларусь) вошел в число призеров в номинации «Лучшая спонсорская активация (бюджет до 42 тысяч белорусских рублей») и занял третье место с проектом тревел-шоу «Велобайки-квест», сообщает пресс-служба финучреждения.

Формат проекта стал ярким примером того, как банк использует нестандартные коммуникации, выходит за рамки финансовых услуг, чтобы вовлекать аудиторию и поддерживать развитие активного образа жизни.

«Для нас важно не только содействовать спортивным проектам в разных проявлениях, но и формировать культуру здорового и активного образа жизни. Мы продолжим поддерживать инициативы, которые приносят пользу обществу и создают новые точки роста для спортивной индустрии Беларуси», – отмечает председатель правления ВТБ (Беларусь) Владимир Лиходиевский.

Справка

Телевизионный проект «Велобайки-квест» выходит на телеканале «ТНТ International». Проект посвящен путешествиям по стране на велосипеде и сочетает в себе тревел-шоу и спортивный квест. Организатор проекта — велосипедный клуб «Минск».
