|25.11.2025
|
|
Банковские новости РБ
МТБАНК ОТКРЫЛ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СТОЛИЧНОМ МИКРОРАЙОНЕ ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ
15:27 25.11.2025
Новое отделение МТБанка открылось в Минске, в многофункциональном комплексе «Норд Сити» на Логойском тракте, 37.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТБанка, здесь жители крупного микрорайона Зеленый Луг могут воспользоваться полным спектром услуг банка: оформить кредиты и депозиты, выпустить банковские карты, проводить платежи, пополнять счета, снимать наличные и совершать валютно-обменные операции.
Логойский тракт сегодня – это не только важная транспортная артерия, но и часть густонаселенного микрорайона Минска. До недавнего времени здесь работала лишь небольшая точка обслуживания МТБанка, поэтому открытие полноценного офиса стало долгожданным событием для местных жителей.
В новом комфортном расчетно-кассовом центре клиенты могут воспользоваться полным спектром услуг для физлиц. При этом особое внимание уделено современным технологиям обслуживания. В отделении установлен электронный кассир – это устройство позволяет самостоятельно обменивать валюту, пополнять мобильные счета, погашать кредиты, оплачивать коммунальные и страховые услуги, а также совершать операции по банковским картам.
Режим работы отделения: Пн. – сб.: 10:00 – 19:00, вс.: выходной.
Рядом со входом в «Норд Сити» в декабре также будет установлен круглосуточный банкомат ресайклер – он не только выдает, но и принимает купюры для пополнения карт. Кроме того, устройство поддерживает оплату услуг через ЕРИП, позволяет пополнять депозиты, погашать платежи по карте Халва и по кредитам.
МТБанк продолжает активно развивать сеть отделений, чтобы финансовые услуги были доступны там, где они действительно нужны. Логойский тракт – яркий пример того, как банк становится ближе к своим клиентам и помогает решать ежедневные задачи максимально удобно.
Отметим, что в связи с открытием нового РКЦ работа УРМ № 1 по адресу Логойский тракт, 35, прекращена.
Полный перечень отделений банка с актуальными адресами и режимом работы смотрите здесь.
|
