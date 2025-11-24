ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


МТБАНК ОТКРЫЛ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СТОЛИЧНОМ МИКРОРАЙОНЕ ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ


15:27 25.11.2025

Новое отделение МТБанка открылось в Минске, в многофункциональном комплексе «Норд Сити» на Логойском тракте, 37.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТБанка, здесь жители крупного микрорайона Зеленый Луг могут воспользоваться полным спектром услуг банка: оформить кредиты и депозиты, выпустить банковские карты, проводить платежи, пополнять счета, снимать наличные и совершать валютно-обменные операции.

Логойский тракт сегодня – это не только важная транспортная артерия, но и часть густонаселенного микрорайона Минска. До недавнего времени здесь работала лишь небольшая точка обслуживания МТБанка, поэтому открытие полноценного офиса стало долгожданным событием для местных жителей.

В новом комфортном расчетно-кассовом центре клиенты могут воспользоваться полным спектром услуг для физлиц. При этом особое внимание уделено современным технологиям обслуживания. В отделении установлен электронный кассир – это устройство позволяет самостоятельно обменивать валюту, пополнять мобильные счета, погашать кредиты, оплачивать коммунальные и страховые услуги, а также совершать операции по банковским картам.

Режим работы отделения: Пн. – сб.: 10:00 – 19:00, вс.: выходной.

Рядом со входом в «Норд Сити» в декабре также будет установлен круглосуточный банкомат ресайклер – он не только выдает, но и принимает купюры для пополнения карт. Кроме того, устройство поддерживает оплату услуг через ЕРИП, позволяет пополнять депозиты, погашать платежи по карте Халва и по кредитам.

МТБанк продолжает активно развивать сеть отделений, чтобы финансовые услуги были доступны там, где они действительно нужны. Логойский тракт – яркий пример того, как банк становится ближе к своим клиентам и помогает решать ежедневные задачи максимально удобно.

Отметим, что в связи с открытием нового РКЦ работа УРМ № 1 по адресу Логойский тракт, 35, прекращена.

Полный перечень отделений банка с актуальными адресами и режимом работы смотрите здесь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2025
валюта курс
EUR 3.3733
USD 2.9243
RUB 3.7035
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9243 +0.0018
RUB 3.7035 +0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3680 3.3650
USD 2.9150 2.9200
RUB 3.6910 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 24.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1535 1.1585
EUR/RUB 91.0000 91.5000
USD/RUB 78.8000 79.1000
подробнее