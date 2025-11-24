В Минске были подведены итоги первой национальной маркетинговой премии «Pro Спорт», учредителями которой выступили Национальный олимпийский комитет Беларуси и партнеры. Белагропромбанк – в числе награжденных как бренд, ежегодно демонстрирующий высокопрофессиональную работу в части развития спорта и здорового образа жизни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, всего на конкурс было подано более 150 заявок, из которых были определены победители в 12-ти основных и 5-ти специальных номинациях.

Белагропромбанк завоевал две высокие награды в номинациях «Лучший социальный проект» и «Лучшая спонсорская активация до 42 тысяч рублей».

«Мы горды тем, что профессиональное жюри так высоко оценило работу Белагропромбанка в области продвижения спорта! Это вдохновляет и мотивирует нас двигаться дальше и создавать еще более интересные, более масштабные проекты», – отметил во время церемонии награждения заместитель председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Сергей Чугай.

«Такие уникальные мероприятия, как премия «Pro Спорт», - это отличная возможность познакомиться с разнообразными интересными кейсами, обменяться опытом, почувствовать свою причастность и значимость вклада в развитие белорусского спорта. Искренне благодарим Национальный олимпийский комитет, экспертов и наших клиентов за высокую оценку работы Белагропромбанка», – поделился впечатлениями главный специалист Управления маркетинга и общественных связей ОАО «Белагропромбанк», руководитель пиар-проектов банка Александр Быков.

Итак, какие же проекты стали самыми яркими по мнению компетентного жюри?

Золотой наградой в номинации «Лучший социальный проект» отмечен проект «Всебелорусские детские Игры Победителей», который ежегодно проводится в нашей стране благодаря Благотворительному фонду «Прикосновение к жизни» и Белагропромбанку. Главная цель Игр – помочь детям, перенесшим онкологические заболевания, вернуться к обычной жизни и реабилитироваться после продолжительной борьбы с болезнью. Своим примером участники Игр показывают ребятам, которые сегодня болеют, что рак излечим и можно жить полноценно. Каждый год Игры Победителей становятся поистине ярким праздником для детей с настоящими медалями, встречами, мастер-классами, живым душевным общением. В спортивных соревнованиях участники демонстрируют свои таланты в разных видах спорта. С 2018 года Белагропромбанк является активным участником Игр, проводит различные активности, мастер-классы для ребят и их родителей, стремясь порадовать и морально поддержать каждого. Благодаря помощи банка Игры удается проводить на высоком уровне: организуются развлекательные мероприятия с участием Агрика, подарки для детей, лагерь, транспортные услуги и др.

Но это еще не все. Чтобы каждый человек с большим сердцем смог принять участие в поддержке ребят, Белагропромбанк совместно с партнерами организовал работу мобильных благотворительных платежных терминалов и стендов, выпустил благотворительную банковскую карточку «Прикосновения». При оплате товаров и услуг этой карточкой определенный процент от суммы покупок перечисляется в пользу фонда. Такую же сумму в солидарность со своими клиентами в рамках благотворительной помощи перечисляет и Белагропромбанк. Все средства направляются в адрес РНПЦ детской онкологии, иммунологии и гематологии в Боровлянах.

Второго места в номинации «Лучшая спонсорская активация до 42 тысяч рублей» удостоен проект «Агрик СUP». Ежегодно проводимый совместно с Белорусской федерацией баскетбола проект для юных баскетболистов дает возможность начинающим спортсменам из разных регионов страны проявить свой талант и попасть в резерв национальной сборной, а также поступить в одно из самых престижных учреждений образования – Республиканское государственное училище олимпийского резерва. «Агрик СUP» – один из самых ярких проектов банка, позволяющих талантливым детям испытать командный дух на прочность, лучше почувствовать свои силы, возможности, а широкой общественности глубже понять огромное значение здорового образа жизни и важность занятий спортом.