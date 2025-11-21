|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ СЕРВИС ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ CASH-IN-QR
12:14 24.11.2025
ОАО «Белгазпромбанк» представило новый сервис выдачи наличных Cash-in-QR.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь, чтобы снять наличные достаточно поднести ваш гаджет с установленным на нем приложением DailyFin к специально обозначенному банкомату Белгазпромбанка – и больше никаких пластиковых карт и PIN-кодов.
«Технологичное решение в виде сервиса «Выдача наличных в банкомате по QR-коду» станет эффективным и своевременным, если у вас истек срок действия пластиковой карты, вы забыли PIN-код, вам нужно снять деньги с виртуальной карты Белгазпромбанка или на вашем устройстве не поддерживается бесконтактная оплата. Также новый сервис станет помощником для владельцев устройств Apple, позволяя получить наличные средства привычно, имея в руках только телефон», - отметили в Белгазпромбанке.
Как это работает?
Шаг 1 Выберите отображаемую на экране банкомата функцию «Выдача наличных по QR-коду» в разделе «Операции с наличными».
Шаг 2 Войдите в приложение DailyFin и отсканируйте встроенным сканером QR-код на экране банкомата.
Шаг 3 На этом этапе необходимо в приложении выбрать счет (нажатием на изображение нужной карты), доступный для осуществления операции выдачи наличных денежных средств.
Шаг 4 На экране банкомата выберите доступный вид валюты и введите сумму снятия. При проведении валютно-обменной операции потребуется ознакомиться и согласиться с действующим курсом обмена валюты.
Шаг 5 Подтвердите операцию вводом смс-кода, который поступит на ваш мобильный телефон (указанный при регистрации в DailyFin), в соответствующее поле интерфейса банкомата.
Готово – забирайте запрошенную сумму!
В финучреждении обратили внимание, что установлены следующие ограничения по снятию наличных денежных средств со счета по QR:
лимит на снятия в течение суток - 500 BYN (13000 RUB / 150 USD / 130 EUR / 600 PLN/ 1100 CNY);
лимит на снятия в течение четырех суток - 1500 BYN (39000 RUB / 450 USD / 390 EUR / 1800 PLN / 3300 CNY).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 21.11.2025
Курсы в банках
на 24.11.2025
Конвертация в банках
на 24.11.2025