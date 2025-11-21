ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ СЕРВИС ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ CASH-IN-QR


12:14 24.11.2025

ОАО «Белгазпромбанк» представило новый сервис выдачи наличных Cash-in-QR.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь, чтобы снять наличные достаточно поднести ваш гаджет с установленным на нем приложением DailyFin к специально обозначенному банкомату Белгазпромбанка – и больше никаких пластиковых карт и PIN-кодов.

«Технологичное решение в виде сервиса «Выдача наличных в банкомате по QR-коду» станет эффективным и своевременным, если у вас истек срок действия пластиковой карты, вы забыли PIN-код, вам нужно снять деньги с виртуальной карты Белгазпромбанка или на вашем устройстве не поддерживается бесконтактная оплата. Также новый сервис станет помощником для владельцев устройств Apple, позволяя получить наличные средства привычно, имея в руках только телефон», - отметили в Белгазпромбанке.

Как это работает?

Шаг 1 Выберите отображаемую на экране банкомата функцию «Выдача наличных по QR-коду» в разделе «Операции с наличными».

Шаг 2 Войдите в приложение DailyFin и отсканируйте встроенным сканером QR-код на экране банкомата.

Шаг 3 На этом этапе необходимо в приложении выбрать счет (нажатием на изображение нужной карты), доступный для осуществления операции выдачи наличных денежных средств.

Шаг 4 На экране банкомата выберите доступный вид валюты и введите сумму снятия. При проведении валютно-обменной операции потребуется ознакомиться и согласиться с действующим курсом обмена валюты.

Шаг 5 Подтвердите операцию вводом смс-кода, который поступит на ваш мобильный телефон (указанный при регистрации в DailyFin), в соответствующее поле интерфейса банкомата.

Готово – забирайте запрошенную сумму!

В финучреждении обратили внимание, что установлены следующие ограничения по снятию наличных денежных средств со счета по QR:

лимит на снятия в течение суток - 500 BYN (13000 RUB / 150 USD / 130 EUR / 600 PLN/ 1100 CNY);

лимит на снятия в течение четырех суток - 1500 BYN (39000 RUB / 450 USD / 390 EUR / 1800 PLN / 3300 CNY).
