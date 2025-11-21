В рамках Белорусской недели предпринимательства Белагропромбанк подвел итоги 4-го сезона конкурсной программы «Стартап-марафон», которая стартовала 1 марта текущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, до финального Demo Day дошли 20 команд-участниц, среди которых экспертное жюри выбрало самых сильных.

Уже четыре года существует проект Белагропромбанка «Стартап-марафон», дающий старт в новую жизнь начинающим бизнесменам страны. Над программой конкурса ежегодно трудится большая команда профессионалов – экспертов и менторов бизнес-сферы и представителей банка. Все для одной главной цели – дать мощный и правильный импульс молодым стартаперам для успешного вхождения в бизнес-среду и выхода на мировые рынки.

Идейные вдохновители проекта банка поприветствовали на финальном мероприятии всех присутствующих – участников конкурса, членов жюри, партнеров, клиентов банка, соорганизаторов, всех, кто помог создать высокопрофессиональную площадку для проведения самого конкурса и непосредственно его финала.

«Предпринимательство – двигатель экономики, и именно поэтому Белагропромбанк активно развивает поддержку предпринимателей и молодых стартапов, помогает внедрять инновационные решения в реальный сектор экономики. Стартап-марафон – уникальный продукт Белагропромбанка для Республики Беларусь и по своей структуре, и по своему наполнению. Конкурс реализуется четвёртый год подряд. Девять месяцев велась работа команд над идеями, технологиями, проектами под руководством экспертов бизнес-сообщества Igrow, которое формирует Белагропромбанк на своих площадках. Это пример того, как банк объединяет талантливых и креативных людей, а также идеи и ресурсы, чтобы вместе строить будущее», – отметила во время открытия финала конкурса начальник Управления развития экосистемы банка Виктория Барисевич.

Заместитель председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Юлия Ясинская в своем приветственном слове поблагодарила стартаперов – участников Стартап-марафона за их смелость, креативность и акцентировала: «Кто-то из участников обязательно перевернет новую страницу в какой-то отрасли нашей экономики и выведет ее на лидирующие позиции. Сегодня, наверняка, наши партнеры, клиенты, стартаперы смогут пообщаться, обменяться мнениями и увидят возможности кооперации и взаимодействия, что очень важно для развития экономики страны».

В этом году Стартап-марафон проходил нестандартно. Здесь участвовали и студенческие команды, и компании, которые уже начали продвижение своего продукта. В рамках работы с экспертами проекты получили апгрейд, доработку с учетом всех недочетов, для того чтобы на достойном уровне быть представленными инвесторам.

«Акцент в этом году сделан и на женских стартапах. Белагропромбанк и Союз женщин нашего банка очень активно поддерживают женское предпринимательство. Для нас очень важно, чтобы женщины участвовали в этом направлении, они тоже очень креативные, выдвигают интересные идеи в рамках рабочих групп. И второй год мы отдельно отмечаем женские стартапы», – рассказала Юлия Ясинская.

4-й сезон Стартап-марафона стал поистине ярким событием в жизни многих стартапов! Около 100 стартапов зашли на дистанцию марафона и девять месяцев совершенствовали свои компетенции в бизнесе в рамках конкурса Белагропромбанка. Двадцать лучших проектов прошли конкурентный отбор, их авторы все это время работали под пристальным руководством бизнес-трекеров и экспертов сообщества Igrow. На каждом этапе Стартап-марафона до самого финала стартапов сопровождали профессиональные бизнес-консультанты, менторы, эксперты из разных сфер деятельности, в том числе эксперты Igrow банка. Они помогали начинающим предпринимателям в развитии идей, совершенствовании бизнес-планов, решении финансовых, маркетинговых, юридических и иных задач.

Финал марафона продемонстрировал, как смелость, креативность и поддержка превращаются в реальные достижения.

Финалом конкурсной программы стал этап публичной защиты бизнес-проектов Республиканский Demo Day и определение победителей в номинациях «Успешный старт», в которой принимали участие проекты в стадии выработки бизнес-модели и поиска продукта, и «Эффективный бизнес-стартап», где проявили себя проекты ранней стадии развития (Alpha-версия). В каждой из номинаций бизнес-проекты, руководителями которых являются женщины, участвовали в специальных номинациях: «Лучшая женская стартап-идея» и «Лучший женский бизнес».

Среди представленных в финале Стартап-марафона проектов: виртуальный менеджер по продажам, цифровая реабилитация речи и памяти после инсульта, умная аромаколонка, стратегическая 3D игра-пазл, программа по мгновенному подбору работы в телеграме, умная метрика свежести мяса и рыбы, мобильное приложение с образовательными и игровыми модулями для детей с аутизмом, интеллектуальный гуманоидный робот для промышленности и образования, облачный сервис для автоматизации управления животноводческими предприятиями, онлайн-маркетплейс для заказа фермерских продуктов с доставкой «до двери» и др.

Выбор был сложный, однако в результате экспертное жюри определило следующих победителей:

Ярослав Туляков в номинации «Эффективный бизнес-стартап» с проектом «Интеллектуальный гуманоидный робот»;

Инна Белоусова в номинации «Успешный старт» – с проектом Autism SkillForge.

Специальные дополнительные номинации были учреждены и партнерами банка – научно-технологическим парком ООО«ИнКата», ООО «ТриИнком» и компанией VISA.

Победители награждены дипломами, ценными призами, денежными грантами:

в номинации «Успешный старт» – в размере 250 базовых величин на команду проекта,

в номинации «Эффективный бизнес-стартап» – 500 базовых величин на команду проекта.

Победители в специальных номинациях «Лучшая женская стартап-идея» и «Лучший женский бизнес» – Инна Белоусова с проектом Autism SkillForge и Злата Лещёва с проектом Farmbasket – получили дипломы и ценные призы от организаторов.

Победители Стартап-марафона поделились своими впечатлениями от обучения в рамках конкурса. Ярослав Туляков, автор проекта «Интеллектуальный гуманоидный робот», рассказал: «Когда я пришел на Стартап-марафон, у меня уже была идея и наработки. А участие в конкурсе дало мне необходимые знания, инструменты для осуществления первых продаж. Обучение был сложное и интенсивное, но у нас все получилось: был разработан бизнес-план и найдены партнеры и инвесторы». Гуманоидный робот – это шаг вперед в развитии белорусской робототехники, созданный специально для помощи в трудовой деятельности в сфере образования, бизнеса и промышленности.

Инна Белоусова, автор проекта Autism SkillForge, обладатель нескольких наград от Белагропромбанка и партнеров, рассказала о своем проекте: «Несколько лет назад меня заинтересовала идея обучать детей с аутизмом. Я прошла обучение как поведенческий аналитик и начала работать с малышами. Учебная нагрузка была очень большая, не хватало времени на всех детей, поэтому пришла идея сделать мобильное приложение, которое бы позволило проводить занятия для детей с аутизмом в домашних условиях. Мы с мужем научились программировать, получили специальное образование и стали разрабатывать игры для детей. Эти игры приносят большую пользу и помогают корректировать поведение особенных деток».

Что представлял собой «Стартап-марафон»?

Это была насыщенная программа мероприятий, направленных на поддержку стартап-движения и малого инновационного предпринимательства, в которой смогли себя проявить обладатели действующих стартапов Беларуси – руководители проектов или команды во главе с руководителем, а также начинающие предприниматели на стадии формирования бизнес-идеи.

Программа и формат мероприятий позволил каждому участнику марафона не только развить и улучшить уже работающий проект, но и трансформировать его в более эффективный бизнес-кейс с возможностью коллаборации с иными успешными компаниями.

Конкурсная программа проводилась в 4 этапа:

подготовительный этап;

образовательный этап;

этап акселерации (финальный этап);

этап публичной защиты бизнес-проектов на финальной конференции (Республиканском DemoDay) с последующей церемонией награждения.

В рамках образовательного этапа осуществлялась валидация бизнес-идей, проверка их на жизнеспособность и разработка презентаций проектов. Все проекты в течение данного периода получили организационно-методическое сопровождение и менторинг от экспертов. В это время для участников марафона проводились тренинги и практикумы по различной бизнес-тематике. В течение образовательных модулей команды изучали рынок потребителей, строили маркетинговую стратегию и стратегию продаж, прорабатывали финансовую модель и адаптировали свой продукт под рынок. Те команды, которые успешно справились с задачами и прошли экспертный отбор, приняли участие в акселерационном этапе.

Акселерационный этап предусматривал рост проектов из стадии pre-seed/seed в раннюю стадию развития (Alpha-версия). Здесь участников ожидали лекции, воркшопы, мастер-классы, направленные на развитие навыков ведения своего дела и углубление знаний в разных областях бизнеса. Цель программы акселерации состояла в том, чтобы проработать элементы бизнес-модели проектов для достижения финансовой устойчивости.

Финальным этапом Стартап-марафона стал Республиканский DemoDay, на котором стартапы презентовали свои проекты перед экспертным советом конкурса, партнерами и потенциальными инвесторами.

«Спешим сообщить, что Стартап-марафон продолжится: уже в следующем, юбилейном для Белагропромбанка, году мы запустим пятый сезон. Следите за новостями на нашем сайте, в телеграм-канале и аккаунтах банка в социальных сетях. До новых встреч!», - отметили в Белагропромбанке.