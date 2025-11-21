|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
В БЕЛАРУСИ АКТУАЛИЗИРУЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ И ИНЫХ НКФО
12:40 21.11.2025
В Беларуси актуализируются требования к деятельности микрофинансовых и иных некредитных финансовых организаций. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 4 ноября 2025 г. № 316.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в частности, в рамках приведения законодательства в соответствие с Законом Республики Беларусь от 17 февраля 2025 г. № 62-З ”О потребительском кредите и потребительском микрозайме“ устанавливаются:
форма предоставления заявителю информации об условиях потребительского микрофинансирования;
форма предоставления заемщикам информации о задолженности по договору потребительского микрозайма.
Актуализируются требования к содержанию правил предоставления микрозаймов и к порядку представления информации о предоставлении микрозаймов лицам, намеревающимся заключить договор микрозайма, заемщикам, а также раскрытия информации об осуществляемой деятельности и финансовом состоянии микрофинансовой организации.
Дополнительно устанавливаются требования об обеспечении полноты, достоверности и актуальности данных отчетности, а также о необходимости документального подтверждения таких данных.
Кроме того, в целях усиления контроля за деятельностью некредитных финансовых организаций уточняются квалификационные требования для руководителя организации и лица, исполняющего его обязанности более четырех месяцев.
Также расширяются основания для отказа в исключении по заявлению юридического лица из реестров: лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, форекс-компаний, операторов сервисов онлайн-заимствования и факторинговых организаций.
Принятое постановление будет способствовать дальнейшему развитию рынка микрофинансирования, снижению рисков недобросовестных практик и повышению уровня защиты прав потребителей финансовых услуг.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 21.11.2025
Курсы в банках
на 21.11.2025
Конвертация в банках
на 21.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте