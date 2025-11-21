В Беларуси актуализируются требования к деятельности микрофинансовых и иных некредитных финансовых организаций. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 4 ноября 2025 г. № 316.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в частности, в рамках приведения законодательства в соответствие с Законом Республики Беларусь от 17 февраля 2025 г. № 62-З ”О потребительском кредите и потребительском микрозайме“ устанавливаются:

форма предоставления заявителю информации об условиях потребительского микрофинансирования;

форма предоставления заемщикам информации о задолженности по договору потребительского микрозайма.

Актуализируются требования к содержанию правил предоставления микрозаймов и к порядку представления информации о предоставлении микрозаймов лицам, намеревающимся заключить договор микрозайма, заемщикам, а также раскрытия информации об осуществляемой деятельности и финансовом состоянии микрофинансовой организации.

Дополнительно устанавливаются требования об обеспечении полноты, достоверности и актуальности данных отчетности, а также о необходимости документального подтверждения таких данных.

Кроме того, в целях усиления контроля за деятельностью некредитных финансовых организаций уточняются квалификационные требования для руководителя организации и лица, исполняющего его обязанности более четырех месяцев.

Также расширяются основания для отказа в исключении по заявлению юридического лица из реестров: лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, форекс-компаний, операторов сервисов онлайн-заимствования и факторинговых организаций.

Принятое постановление будет способствовать дальнейшему развитию рынка микрофинансирования, снижению рисков недобросовестных практик и повышению уровня защиты прав потребителей финансовых услуг.