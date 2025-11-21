|О компании
|21.11.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
БАНК РРБ ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗЛИЦ ПО НЕКОТОРЫМ ДЕПОЗИТАМ В USD
11:46 21.11.2025
Банк РРБ с 20 ноября 2025 года приостановил прием денежных средств физлиц по некоторым депозитам в USD.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановлен прием денежных средств в следующие депозиты: «Европейский на 2 года лояльный», «Безотзывный на 13 месяцев» и «Безотзывный на 7 месяцев» в долларах США.
