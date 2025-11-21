ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БАНК РРБ ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗЛИЦ ПО НЕКОТОРЫМ ДЕПОЗИТАМ В USD


11:46 21.11.2025

Банк РРБ с 20 ноября 2025 года приостановил прием денежных средств физлиц по некоторым депозитам в USD.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановлен прием денежных средств в следующие депозиты: «Европейский на 2 года лояльный», «Безотзывный на 13 месяцев» и «Безотзывный на 7 месяцев» в долларах США.
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2025
валюта курс
EUR 3.3686
USD 2.9214
RUB 3.6949
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9214 -0.0377
RUB 3.6949 +0.0197
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4000 3.3950
USD 2.9400 2.9300
RUB 3.6810 3.6850
подробнее

Конвертация в банках
на 21.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1565 1.1580
EUR/RUB 92.5000 93.1000
USD/RUB 80.3000 80.5000
подробнее
