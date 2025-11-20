Национальным банком Республики Беларусь с целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы, определен перечень системно значимых банков на 2026 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к группе системной значимости I отнесены ОАО ”АСБ Беларусбанк“, ОАО ”Белагропромбанк“, ”Приорбанк“ ОАО, ЗАО ”Альфа-Банк“.

К группе системной значимости II отнесены ОАО ”Сбер Банк“, ОАО ”Белгазпромбанк“, ОАО ”Белинвестбанк“, ОАО ”Банк БелВЭБ“, ЗАО ”МТБанк“, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО ”БНБ-Банк“.

По сравнению с 2025 годом перечень системно значимых банков и их распределение по группам значимости не изменились.

Отнесение банков к числу системно значимых произведено на основании агрегированной оценки их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами. Расчет указанных показателей осуществлен в соответствии с требованиями Инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением Правления Национального банка от 18 мая 2017 г. № 180.

Банки, отнесенные к числу системно значимых, должны обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости. Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.