ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


В РАМКАХ БЕЛОРУССКОЙ НЕДЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРОВЕЛ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ БИЗНЕС-ЛЕДИ


12:50 20.11.2025

В Дрогичине 19 ноября 2025 года состоялась конференция «Женщина-предприниматель», организованная Белагропромбанком, Дрогичинским районным исполнительным комитетом и активом Союза женщин банка. Мероприятие собрало около 40 участниц – бизнес-леди, стремящихся развивать свои идеи и находить поддержку среди единомышленниц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс0службе Белагропромбанка, конференция стала площадкой для обсуждения актуальных тем, связанных с предпринимательством и женским лидерством. Спикеры мероприятия менеджер Управления развития экосистемы банка по Брестской области Анна Жилко, бизнес-трекеры Юлия Кострова и Елена Тончинская поделились своим опытом и знаниями в области финансовых инструментов поддержки предпринимателей, самореализации и работы с факторами, влияющими на эффективность бизнеса. На мероприятии также присутствовал начальник отдела экономики Дрогичинского райисполкома Василий Капитан, который в своем приветственном слове рассказал о том, с помощью каких мер поддержки осуществляется развитие предпринимательской инициативы в регионе.

Представитель банка Анна Жилко в своем выступлении подробно остановилась на возможностях, которые предоставляет Белагропромбанк для женщин-предпринимателей, включая специальные кредитные программы и консультации по финансовому планированию. Участницы конференции узнали о Центрах притяжения Igrow, бесплатных коворкингах и проводимых мероприятиях для бизнеса в регионе как об отличной возможности реализовать свои бизнес-идеи в комфортной и поддерживающей среде.

Как успешно совмещать предпринимательство, семью и отдых без выгорания; как работать с негативными мыслями и преодолеть внутренние барьеры на пути к успеху – эти и многие другие вопросы, волнующие женщин-предпринимателей, обсудили на встрече. Большую пользу конференции отметили все присутствовавшие без исключения. По окончании мероприятия каждая участница получила от Белагропромбанка памятные сувениры и подарки. В целом, конференция «Женщина-предприниматель» стала важным шагом в деле поддержки женского предпринимательства в регионе. Благодаря таким инициативам, как Центры притяжения Igrow, женщины сегодня имеют возможность получать дополнительные ресурсы и поддержку для реализации своих амбициозных проектов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2025
валюта курс
EUR 3.4313
USD 2.9645
RUB 3.6691
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4298 -0
USD 2.9645 -0.0098
RUB 3.6691 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4200 3.4330
USD 2.9520 2.9570
RUB 3.6630 3.6670
подробнее

Конвертация в банках
на 20.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1585
EUR/RUB 93.5000 93.7000
USD/RUB 80.5000 80.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте