В Дрогичине 19 ноября 2025 года состоялась конференция «Женщина-предприниматель», организованная Белагропромбанком, Дрогичинским районным исполнительным комитетом и активом Союза женщин банка. Мероприятие собрало около 40 участниц – бизнес-леди, стремящихся развивать свои идеи и находить поддержку среди единомышленниц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс0службе Белагропромбанка, конференция стала площадкой для обсуждения актуальных тем, связанных с предпринимательством и женским лидерством. Спикеры мероприятия менеджер Управления развития экосистемы банка по Брестской области Анна Жилко, бизнес-трекеры Юлия Кострова и Елена Тончинская поделились своим опытом и знаниями в области финансовых инструментов поддержки предпринимателей, самореализации и работы с факторами, влияющими на эффективность бизнеса. На мероприятии также присутствовал начальник отдела экономики Дрогичинского райисполкома Василий Капитан, который в своем приветственном слове рассказал о том, с помощью каких мер поддержки осуществляется развитие предпринимательской инициативы в регионе.

Представитель банка Анна Жилко в своем выступлении подробно остановилась на возможностях, которые предоставляет Белагропромбанк для женщин-предпринимателей, включая специальные кредитные программы и консультации по финансовому планированию. Участницы конференции узнали о Центрах притяжения Igrow, бесплатных коворкингах и проводимых мероприятиях для бизнеса в регионе как об отличной возможности реализовать свои бизнес-идеи в комфортной и поддерживающей среде.

Как успешно совмещать предпринимательство, семью и отдых без выгорания; как работать с негативными мыслями и преодолеть внутренние барьеры на пути к успеху – эти и многие другие вопросы, волнующие женщин-предпринимателей, обсудили на встрече. Большую пользу конференции отметили все присутствовавшие без исключения. По окончании мероприятия каждая участница получила от Белагропромбанка памятные сувениры и подарки. В целом, конференция «Женщина-предприниматель» стала важным шагом в деле поддержки женского предпринимательства в регионе. Благодаря таким инициативам, как Центры притяжения Igrow, женщины сегодня имеют возможность получать дополнительные ресурсы и поддержку для реализации своих амбициозных проектов.