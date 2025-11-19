БНБ-Банк c 21 ноября вносит изменения в Сборник платы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для физических и юридических лиц, а также ИП поменяется порядок взимания платы при изменении условий кредитного договора, а также договоров залога и поручительства.

Для юридических лиц и ИП — появится минимальная сумма для сдачи выручки наличными или пополнения счета через «Белпочту» — 0,5 базовой величины.

Ознакомиться с полным текстом Сборника платы можно на сайте банка.