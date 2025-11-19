|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БНБ-БАНК ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ НА НЕКОТОРЫЕ УСЛУГИ
16:16 19.11.2025
БНБ-Банк c 21 ноября вносит изменения в Сборник платы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для физических и юридических лиц, а также ИП поменяется порядок взимания платы при изменении условий кредитного договора, а также договоров залога и поручительства.
Для юридических лиц и ИП — появится минимальная сумма для сдачи выручки наличными или пополнения счета через «Белпочту» — 0,5 базовой величины.
Ознакомиться с полным текстом Сборника платы можно на сайте банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 19.11.2025
Курсы в банках
на 19.11.2025
Конвертация в банках
на 19.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте