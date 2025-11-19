|О компании
|19.11.2025
Банковские новости РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В BYN
13:32 19.11.2025
Банк Дабрабыт повысил процентную ставку до 15,4% годовых по вкладам «Шчодры» (сроком на 13 месяцев) и «Капитальный» в белорусских рублях.
Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформить вклады возможно онлайн или в офисах продаж банка.
