БАНК ДАБРАБЫТ ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В BYN

13:32 19.11.2025 Банк Дабрабыт повысил процентную ставку до 15,4% годовых по вкладам «Шчодры» (сроком на 13 месяцев) и «Капитальный» в белорусских рублях. Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформить вклады возможно онлайн или в офисах продаж банка.