Белагропромбанк расширил линейку условий по автокредитованию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для клиентов, оформляющих кредит для приобретения автомобилей с 19 ноября 2025 года, максимальный срок кредитования увеличен до 7 лет.

Ключевые преимущества:

увеличенный срок кредитования - до 7 лет

возможность приобретения как традиционных автомобилей, так и электромобилей

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов можно получить на сайте банка, в Контакт-центре банка по короткому номеру 136 и в офисах банка.