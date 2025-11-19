|О компании
|19.11.2025
|
Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИЛ СРОК АВТОКРЕДИТОВАНИЯ ДО 7 ЛЕТ
10:11 19.11.2025
Белагропромбанк расширил линейку условий по автокредитованию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для клиентов, оформляющих кредит для приобретения автомобилей с 19 ноября 2025 года, максимальный срок кредитования увеличен до 7 лет.
Ключевые преимущества:
увеличенный срок кредитования - до 7 лет
возможность приобретения как традиционных автомобилей, так и электромобилей
Подробную информацию об условиях кредитных продуктов можно получить на сайте банка, в Контакт-центре банка по короткому номеру 136 и в офисах банка.
|
|
