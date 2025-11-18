В Марьиной Горке состоялось бизнес-мероприятие «В ритме роста» для предпринимательниц региона, организатором которого выступил Белагропромбанк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ведущие спикеры в области построения и продвижения женского бизнеса поделились своими знаниями и практическим опытом с бизнес-леди, делающими первые шаги в развитии своего дела.

Спикеры, среди которых были предпринимательницы с опытом в бизнесе более 20-ти лет, рассказали участницам о главных принципах построения успешного бизнеса. Основное внимание было сконцентрировано на прибыльности, конкурентных преимуществах и ценности создаваемых предпринимателями продуктов и предоставляемых ими услуг. Менторы поделились техниками достижения высокого финансового результата при имеющихся ресурсах и эффективными способами выстраивания структуры организации, работы в команде, когда каждый ее участник оптимально выполняет поставленные задачи.

Все присутствующие получили ответы на самые волнующие вопросы начинающего бизнеса: как отыскать ту самую формулу успеха и не только получать прибыль, но и приносить пользу людям, как управлять «сарафанным радио» и продавать в несезон, как умножить доход компании за несколько месяцев, как предпринимателю сохранить психологическую устойчивость и не выгореть, как на пути к цели не потерять мотивацию и веру в себя.

Главные рекомендации по созданию надежной финансовой поддержки дали специалисты Белагропромбанка. Они поделились информацией о специальных финансовых продуктах, созданных в банке для ускорения роста женского бизнеса. Это прежде всего пакет услуг «Чего хотят женщины», разработанный банком специально для бизнеса, руководителем которого является женщина. В рамках этого продукта осуществляется финансовая поддержка в текущую и инвестиционную деятельность компании на всех этапах развития – от стартапа до масштабирования действующего бизнеса. Также представители банка рассказали участницам конференции о нефинансовых инструментах поддержки – экосистеме банка и Центрах притяжения Igrow.

Ярким завершением мероприятия стал нетворкинг, в ходе которого участницы в неформальной обстановке закрепили новые знакомства, обменялись контактами и обсудили зародившиеся на конференции идеи. «Сила сообщества – в его единении. Мы рады, что сегодня благодаря Белагропромбанку мы смогли создать именно такую среду – открытую, доверительную и полную возможностей для роста каждой предпринимательницы», – отметила менеджер Управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Татьяна Крутько.