ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


В РИТМЕ РОСТА: БЕЛАГРОПРОМБАНК ПОДДЕРЖАЛ КОНФЕРЕНЦИЮ ДЛЯ ЖЕНЩИН БИЗНЕСА


15:30 18.11.2025

В Марьиной Горке состоялось бизнес-мероприятие «В ритме роста» для предпринимательниц региона, организатором которого выступил Белагропромбанк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ведущие спикеры в области построения и продвижения женского бизнеса поделились своими знаниями и практическим опытом с бизнес-леди, делающими первые шаги в развитии своего дела.

Спикеры, среди которых были предпринимательницы с опытом в бизнесе более 20-ти лет, рассказали участницам о главных принципах построения успешного бизнеса. Основное внимание было сконцентрировано на прибыльности, конкурентных преимуществах и ценности создаваемых предпринимателями продуктов и предоставляемых ими услуг. Менторы поделились техниками достижения высокого финансового результата при имеющихся ресурсах и эффективными способами выстраивания структуры организации, работы в команде, когда каждый ее участник оптимально выполняет поставленные задачи.

Все присутствующие получили ответы на самые волнующие вопросы начинающего бизнеса: как отыскать ту самую формулу успеха и не только получать прибыль, но и приносить пользу людям, как управлять «сарафанным радио» и продавать в несезон, как умножить доход компании за несколько месяцев, как предпринимателю сохранить психологическую устойчивость и не выгореть, как на пути к цели не потерять мотивацию и веру в себя.

Главные рекомендации по созданию надежной финансовой поддержки дали специалисты Белагропромбанка. Они поделились информацией о специальных финансовых продуктах, созданных в банке для ускорения роста женского бизнеса. Это прежде всего пакет услуг «Чего хотят женщины», разработанный банком специально для бизнеса, руководителем которого является женщина. В рамках этого продукта осуществляется финансовая поддержка в текущую и инвестиционную деятельность компании на всех этапах развития – от стартапа до масштабирования действующего бизнеса. Также представители банка рассказали участницам конференции о нефинансовых инструментах поддержки – экосистеме банка и Центрах притяжения Igrow.

Ярким завершением мероприятия стал нетворкинг, в ходе которого участницы в неформальной обстановке закрепили новые знакомства, обменялись контактами и обсудили зародившиеся на конференции идеи. «Сила сообщества – в его единении. Мы рады, что сегодня благодаря Белагропромбанку мы смогли создать именно такую среду – открытую, доверительную и полную возможностей для роста каждой предпринимательницы», – отметила менеджер Управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Татьяна Крутько.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.11.2025
валюта курс
EUR 3.4473
USD 2.9743
RUB 3.6639
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9743 +0.0007
RUB 3.6639 -0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4450 3.4470
USD 2.9700 2.9750
RUB 3.6520 3.6570
подробнее

Конвертация в банках
на 18.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1620
EUR/RUB 94.2100 94.5000
USD/RUB 81.1000 81.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте