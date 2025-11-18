|О компании
|19.11.2025
Банковские новости РБ
СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСКАЕТ ПЕРЕВОДЫ В РОССИЮ БЕЗ КОМИССИИ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА
12:14 18.11.2025
Сбер Банк (Беларусь) с 17 ноября 2025 г. по 14 января 2026 г. запускает специальное предложение «Переводы в Россию без комиссии по номеру телефона».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, всё, что нужно – знать номер телефона, к которому привязана карта получателя в ПАО Сбербанк (РФ).
Как это работает:
Переводы доступны всем клиентам Сбер Банка;
Отправка мгновенная в российских рублях;
Если карта у вас в другой валюте (BYN, USD, EUR), сумма пересчитается автоматически по курсу банка по картам;
Перевод можно сделать в приложении в любое время.
Главное – без комиссии
Всё, что нужно: банковская карта (в том числе виртуальная) и доступ к Сбербанк Онлайн.
