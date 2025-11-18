ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСКАЕТ ПЕРЕВОДЫ В РОССИЮ БЕЗ КОМИССИИ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА


12:14 18.11.2025

Сбер Банк (Беларусь) с 17 ноября 2025 г. по 14 января 2026 г. запускает специальное предложение «Переводы в Россию без комиссии по номеру телефона».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, всё, что нужно – знать номер телефона, к которому привязана карта получателя в ПАО Сбербанк (РФ).

Как это работает:

Переводы доступны всем клиентам Сбер Банка;

Отправка мгновенная в российских рублях;

Если карта у вас в другой валюте (BYN, USD, EUR), сумма пересчитается автоматически по курсу банка по картам;

Перевод можно сделать в приложении в любое время.

Главное – без комиссии

Всё, что нужно: банковская карта (в том числе виртуальная) и доступ к Сбербанк Онлайн.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.11.2025
валюта курс
EUR 3.4473
USD 2.9743
RUB 3.6639
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9743 +0.0007
RUB 3.6639 -0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4450 3.4470
USD 2.9700 2.9750
RUB 3.6520 3.6570
подробнее

Конвертация в банках
на 18.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1620
EUR/RUB 94.2100 94.5000
USD/RUB 81.1000 81.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте