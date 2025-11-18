Сбер Банк (Беларусь) с 17 ноября 2025 г. по 14 января 2026 г. запускает специальное предложение «Переводы в Россию без комиссии по номеру телефона».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, всё, что нужно – знать номер телефона, к которому привязана карта получателя в ПАО Сбербанк (РФ).

Как это работает:

Переводы доступны всем клиентам Сбер Банка;

Отправка мгновенная в российских рублях;

Если карта у вас в другой валюте (BYN, USD, EUR), сумма пересчитается автоматически по курсу банка по картам;

Перевод можно сделать в приложении в любое время.

Главное – без комиссии

Всё, что нужно: банковская карта (в том числе виртуальная) и доступ к Сбербанк Онлайн.