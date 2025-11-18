|О компании
|19.11.2025
Банковские новости РБ
НАЦБАНК ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА НОВЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ЗНАК БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ
09:32 18.11.2025
Национальный банк Беларуси объявляет о начале онлайн-голосования за новый графический знак белорусского рубля, которое пройдет с 17 по 28 ноября 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, всего на конкурс поступило почти 2 700 заявок.
Конкурсная комиссия оценила представленные работы и выбрала пять лучших. Проголосовать за понравившуюся работу можно на сайте Национального банка.
Новый графический знак белорусского рубля будет определен на основании оценок комиссии и итогов онлайн-голосования.
Конкурс на новый графический знак белорусского рубля был объявлен 24 сентября 2025 г. Цель конкурса – создать оригинальный и узнаваемый символ официальной денежной единицы Республики Беларусь.
За победу в конкурсе предусмотрена награда в размере 3 000 белорусских рублей. Участие в нем могли принять граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси.
Итоги конкурса будут объявлены не позднее 31 декабря 2025 г.
