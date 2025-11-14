Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, нововведения предусматривают изменение механизма взимания вознаграждения по договору интернет-эквайринга в части исключения разделения взимаемого вознаграждения на подлежащее уплате банку и подлежащее уплате провайдеру.

Общий размер взимаемого банком вознаграждения и порядок его уплаты остаются без изменений.

В связи с этим договоры интернет-эквайринга, заключенные между Банком БелВЭБ и организациями торговли (сервиса), будут считаться измененными и продолжат действовать в новой редакции Правил.

С новой редакцией Правил можно ознакомиться на сайте банка.