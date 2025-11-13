ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ФИНГРАМОТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ: КАК В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СБЕРЕЖЕНИЙ


11:16 14.11.2025

В рамках Международного дня сбережений в Республике Беларусь Белагропромбанк организовал масштабную программу мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения и укрепление доверия к банковской системе. Специалисты банка провели серию просветительских мероприятий в различных форматах, охватив широкую аудиторию клиентов и партнеров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, мероприятия были построены вокруг нескольких ключевых направлений, наиболее актуальных для современных пользователей финансовых услуг. Особое внимание уделялось вопросам преимуществ хранения средств в банковской системе и государственным гарантиям сохранности вкладов. Участники узнали о механизмах защиты депозитов и правовых аспектах, обеспечивающих безопасность их сбережений.

Современные банковские продукты для накопления и приумножения сбережений представляли особый интерес для аудитории. Специалисты рассказывали об особенностях различных видов вкладов и инвестиционных продуктов, доступных клиентам Белагропромбанка. Анализировались условия разных финансовых инструментов, их потенциальная доходность и риски, что позволяло слушателям сделать осознанный выбор в соответствии со своими целями и возможностями.

Практические аспекты использования системы дистанционного обслуживания стали еще одной важной темой встреч. Сотрудники банка демонстрировали функционал мобильного приложения и интернет-банкинга, показывая, как эффективно управлять финансами дистанционно. Участники обучались совершать различные операции, от переводов до открытия вкладов, не посещая отделение банка.

Вопросы противодействия финансовому мошенничеству и правила безопасного поведения занимали особое место в программе мероприятий. Представители Белагропромбанка подробно разбирали наиболее распространенные схемы обмана, используемые злоумышленниками. Особый акцент делался на практических аспектах защиты: создании надежных паролей, распознавании подозрительных сообщений и правильных действиях в случае попытки мошенничества.

Для разных категорий слушателей были разработаны специализированные программы. Например, для старшего поколения внимание уделялось вопросам распознавания телефонного мошенничества и безопасного использования банковских карт. Для молодежи акцент делался на основах финансового планирования и современных цифровых сервисах.

Работа по повышению финансовой грамотности населения – одно из направлений деятельности Белагропромбанка. Регулярное проведение тематических мероприятий вносит значительный вклад в развитие финансовой культуры.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2025
валюта курс
EUR 3.4473
USD 2.9674
RUB 3.6766
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4508 +0.0013
USD 2.9674 -0.0129
RUB 3.6766 +0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4360 3.4450
USD 2.9600 2.9680
RUB 3.6650 3.6690
подробнее

Конвертация в банках
на