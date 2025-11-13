|О компании
|13.11.2025
|
|
Банковские новости РБ
ПАРИТЕТБАНК ПРЕДОСТАВИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ СДАВАТЬ ВЫРУЧКУ ЮРЛИЦАМ И ИП ЧЕРЕЗ КАССЫ «БЕЛПОЧТА»
15:58 13.11.2025
Паритетбанк предоставил возможность сдавать выручку юрлицам и ИП через кассы РУП «Белпочта» по всей стране. Для этого не нужно дополнительных договоров, а деньги зачисляются в онлайн-режиме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сдавать выручку через почтовые отделения могут как действующие, так и новые юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывшие счет в банке. «Сдача выручки через Белпочту» работает по всей стране. Подключать сервис не требуется – необходимо лишь иметь с банком договор текущего счета.
«Мы постарались упростить жизнь ИП и юрлицам по всей стране. Сеть почтовых отделений – одна из самых разветвленных, отделения присутствуют не только в крупных, но и в небольших городах и поселках. Теперь достаточно обратиться в любое отделение Белпочты и сдать выручку. Это и удобно, и просто – не нужно ехать в офис банка или искать устройство с функцией приема выручки. Возможность доступна всем, кто уже обслуживается в банке», – отмечают в Паритетбанк.
Механика простая: прийти в отделение Белпочты и назвать на кассе УНП и последние четыре цифры счета, на который нужно внести выручку (он же текущий расчетный счет в BYN). Зачисление выручки происходит в режиме онлайн.
До 31 января 2026 зачислять выручку через кассы Белпочты можно без дополнительных комиссий. Для этого нужно подписать договор на расчетно-кассовое обслуживание в Паритетбанк онлайн либо в отделении банка.
Новшество адресовано, в первую очередь, малому бизнесу – тем, кто развивает свое дело в небольших городах и поселках. В банке отмечают, что теперь можно совершать почти все банковские операции онлайн, а выручку – сдавать в отделениях РУП «Белпочта».
|
