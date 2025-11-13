|О компании
|13.11.2025
Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВЫСТУПИТ ПАРТНЕРОМ МОДНОГО ПОКАЗА FASHION FABRIQUE 2.0
13:49 13.11.2025
15 ноября в минском пространстве Dipservice Hall состоится одно из самых ожидаемых фэшн-событий осени – модный показ Fashion Fabrique 2.0. ВТБ (Беларусь) выступит генеральным партнером масштабного культурного мероприятия.
Главной темой Fashion Fabrique 2.0 станет кино. Гостей ждут интерактивные зоны, эффектные мультимедийные инсталляции, танцевальное шоу, и выступления артистов, создающие атмосферу полного погружения в мир современной моды.
Свои коллекции на подиуме представят 15 талантливых белорусских дизайнеров, в том числе – эксклюзивные капсульные линии, созданные специально для этого события.
Кульминацией вечера станет презентация коллекции бренда KRASA, созданной в коллаборации с ВТБ (Беларусь), а также выбор амбассадора банка среди моделей шоу.
