Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВЫСТУПИТ ПАРТНЕРОМ МОДНОГО ПОКАЗА FASHION FABRIQUE 2.0


13:49 13.11.2025

15 ноября в минском пространстве Dipservice Hall состоится одно из самых ожидаемых фэшн-событий осени – модный показ Fashion Fabrique 2.0. ВТБ (Беларусь) выступит генеральным партнером масштабного культурного мероприятия.

Главной темой Fashion Fabrique 2.0 станет кино. Гостей ждут интерактивные зоны, эффектные мультимедийные инсталляции, танцевальное шоу, и выступления артистов, создающие атмосферу полного погружения в мир современной моды.

Свои коллекции на подиуме представят 15 талантливых белорусских дизайнеров, в том числе – эксклюзивные капсульные линии, созданные специально для этого события.

Кульминацией вечера станет презентация коллекции бренда KRASA, созданной в коллаборации с ВТБ (Беларусь), а также выбор амбассадора банка среди моделей шоу.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2025
валюта курс
EUR 3.4478
USD 2.9803
RUB 3.6671
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4508 +0.0013
USD 2.9674 -0.0129
RUB 3.6766 +0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4420
USD 2.9610 2.9650
RUB 3.6650 3.6680
подробнее

Конвертация в банках
на 13.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1640
EUR/RUB 93.8000 93.9000
USD/RUB 80.7000 80.9000
подробнее
