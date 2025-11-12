|О компании
|13.11.2025
Банковские новости РБ
СБЕР ПРОВЕЛ В БЕЛАРУСИ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В «ШКОЛЕ ПРОДАЖ»
10:22 13.11.2025
Сбер Банк (Беларусь) завершил второй сезон образовательного проекта «Школа продаж» – интенсива для студентов и молодых специалистов, которые хотят начать карьеру в сфере продаж.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в этом году проект объединил 30 слушателей: 20 студентов выпускных курсов университетов и 10 сотрудников Сбера.
За месяц участники освоили 40 академических часов программы: лекции и воркшопы от экспертов банка и приглашенных консультантов для выработки навыков общения с клиентами и обучению работе с возражениями. Программа включала офлайн-встречи в штаб-квартире Сбера и онлайн-сессии для закрепления материала.
Обучение завершил тренинг, на котором команды решали практические задачи, участвовали в квизе по продажам и представили итоговые проекты.
Выпускникам «Школы продаж» предложили пройти преддипломную практику, а лучшим из них направили офферы для начала карьеры в Сбере. А сотрудники банка получили навыки в построении собственной «дорожной карты» для продвижения по карьерному пути.
«Второй сезон показал, что интерес к профессии продавца растёт. Мы видим мотивацию и желание развиваться. Проект помогает сделать уверенный шаг в будущее и возможность начать карьеру в банке», – отмечают в Сбере.
