19 ноября в Минске в отеле «Пекин» пройдет практическая конференция «Бери и делай!», генеральным партнёром и непосредственным участником которой впервые выступает Беларусбанк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на одной площадке соберутся ведущие эксперты, чтобы не только обозначить самые острые точки в управлении, продажах и маркетинге, но и предложить конкретные инструменты: что делать с системой продаж, как избежать управленческих ошибок и грамотно использовать тренды маркетинга для увеличения продаж и узнаваемости бренда.

Беларусбанк также презентует свой кейс бизнес-решений для малого и среднего бизнеса: кредиты с особой ставкой для отдельных видов бизнеса, партнерская программа, эквайринг. Крупнейший банк знает, как поддержать большие амбиции малого бизнеса.

А дочерняя компания банка «АСБ Консалт» поделится опытом ESG-решений для устойчивого развития бизнеса.

Участников ждет качественный нетворкинг и 9 часов практики: доступ к кейсам и опыту профессионалов и отечественных экспертов.

Узнать о предстоящей программе и спикерах, а также купить билет можно здесь.