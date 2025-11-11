|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ВКЛАД В BYN НА 3 ГОДА
12:08 12.11.2025
Белгазпромбанк c 12.11.2025 вводит в действие новый вклад для физических лиц в белорусских рублях «На 36 месяцев безотзывный - выгодный».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс- службе банка, новый вклад можно открыть на следующих условиях.
Процентная ставка: переменная:
- первые 12 месяцев – 15,5% годовых (СР+5,75);
- 13–24 месяцы – 14,5% годовых (СР+4,75);
- 25–36 месяцы – 13,5% годовых (СР+ 3,75)
Вид договора срочного банковского вклада: безотзывный
Порядок оформления договора срочного банковского вклада: с физическими лицами - резидентами в подразделениях банка
Срок вклада: 36 месяцев
Капитализация процентов: ежемесячно
Минимальная сумма первоначального взноса во вклад: 100,0 бел. руб.
Пополнение вклада: имеется (прием дополнительных взносов прекращается за 12 месяцев до истечения срока возврата вклада)
Досрочное изъятие вклада: возможно изъятие части вклада в пределах остатка капитализированных процентов. В иных случаях – только с согласия банка с пересчетом процентов по ставке вклада до востребования (0,001% годовых)
Порядок возврата вклада при истечении срока возврата вклада: в безналичном порядке на текущий счет (доступ к которому обеспечивается при использовании карточки), открытый в Белгазпромбанке на имя вкладчика в валюте вклада.
Также с 12.11.2025 приостанавливается прием вклада «На 24 месяца безотзывный – выгодный».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2025
Курсы в банках
на 12.11.2025
Конвертация в банках
на 12.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте