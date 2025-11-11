ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
12.11.2025   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Банковские новости РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ВКЛАД В BYN НА 3 ГОДА


12:08 12.11.2025

Белгазпромбанк c 12.11.2025 вводит в действие новый вклад для физических лиц в белорусских рублях «На 36 месяцев безотзывный - выгодный».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс- службе банка, новый вклад можно открыть на следующих условиях.

Процентная ставка: переменная:

- первые 12 месяцев – 15,5% годовых (СР+5,75);

- 13–24 месяцы – 14,5% годовых (СР+4,75);

- 25–36 месяцы – 13,5% годовых (СР+ 3,75)

Вид договора срочного банковского вклада: безотзывный

Порядок оформления договора срочного банковского вклада: с физическими лицами - резидентами в подразделениях банка

Срок вклада: 36 месяцев

Капитализация процентов: ежемесячно

Минимальная сумма первоначального взноса во вклад: 100,0 бел. руб.

Пополнение вклада: имеется (прием дополнительных взносов прекращается за 12 месяцев до истечения срока возврата вклада)

Досрочное изъятие вклада: возможно изъятие части вклада в пределах остатка капитализированных процентов. В иных случаях – только с согласия банка с пересчетом процентов по ставке вклада до востребования (0,001% годовых)

Порядок возврата вклада при истечении срока возврата вклада: в безналичном порядке на текущий счет (доступ к которому обеспечивается при использовании карточки), открытый в Белгазпромбанке на имя вкладчика в валюте вклада.

Также с 12.11.2025 приостанавливается прием вклада «На 24 месяца безотзывный – выгодный».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2025
валюта курс
EUR 3.4471
USD 2.9807
RUB 3.6665
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9807 +0.0059
RUB 3.6665 -0.0097
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4480
USD 2.9650 2.9770
RUB 3.6520 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 12.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1630
EUR/RUB 93.6000 94.4020
USD/RUB 80.8000 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
