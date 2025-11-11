Белгазпромбанк c 12.11.2025 вводит в действие новый вклад для физических лиц в белорусских рублях «На 36 месяцев безотзывный - выгодный».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс- службе банка, новый вклад можно открыть на следующих условиях.

Процентная ставка: переменная:

- первые 12 месяцев – 15,5% годовых (СР+5,75);

- 13–24 месяцы – 14,5% годовых (СР+4,75);

- 25–36 месяцы – 13,5% годовых (СР+ 3,75)

Вид договора срочного банковского вклада: безотзывный

Порядок оформления договора срочного банковского вклада: с физическими лицами - резидентами в подразделениях банка

Срок вклада: 36 месяцев

Капитализация процентов: ежемесячно

Минимальная сумма первоначального взноса во вклад: 100,0 бел. руб.

Пополнение вклада: имеется (прием дополнительных взносов прекращается за 12 месяцев до истечения срока возврата вклада)

Досрочное изъятие вклада: возможно изъятие части вклада в пределах остатка капитализированных процентов. В иных случаях – только с согласия банка с пересчетом процентов по ставке вклада до востребования (0,001% годовых)

Порядок возврата вклада при истечении срока возврата вклада: в безналичном порядке на текущий счет (доступ к которому обеспечивается при использовании карточки), открытый в Белгазпромбанке на имя вкладчика в валюте вклада.

Также с 12.11.2025 приостанавливается прием вклада «На 24 месяца безотзывный – выгодный».