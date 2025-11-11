ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ПОДДЕРЖАЛ БУДУЩЕЕ ЛИДЕРОВ БИЗНЕСА: ИТОГИ ХАКАТОНА «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ XXI ВЕКА»


09:22 12.11.2025

Более 100 амбициозных и заряженных на успех студентов ведущих вузов собрались на инновационном студенческом форуме «Менеджмент организации XXI века». Из десятков сильных команд только семь лучших прошли отбор и вышли в финал хакатона, который состоялся 6 ноября в Институте бизнеса БГУ.

ОАО «Белагропромбанк» выступил партнером мероприятия, продолжая поддерживать молодые таланты и формировать кадровый резерв для белорусской экономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, формат хакатона, где за ограниченное время нужно было разработать и презентовать инновационные бизнес-решения, оказался максимально полезным и продуктивным. Атмосфера была заряжена энергией и креативом. Каждая представленная идея отличалась не только смелостью, но и глубокой проработкой, имея реальную перспективу для внедрения в практику.

«Для Белагропромбанка быть инновационным - значит быть открытым. Открытым к новым идеям и смелым экспериментам. Хакатон - идеальная среда для такого диалога, - поделилась впечатлениями менеджер Управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Татьяна Крутько. - Мы благодарим всех участников и организаторов. Уверены, что наше партнерство принесет свои плоды. Сегодня ребята получили ценный опыт, а завтра для них это будет шагом в будущее их карьеры и достижение поставленных целей».

Для банка такое сотрудничество это не просто социальная ответственность, а стратегическая инвестиция в будущее. Возможность напрямую общаться с будущими лидерами, слышать их свежие идеи и оценивать потенциал - бесценна. Участие в хакатоне стало еще одним шагом в построении моста между академическим образованием и реальными требованиями современного бизнеса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2025
валюта курс
EUR 3.4471
USD 2.9807
RUB 3.6665
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9807 +0.0059
RUB 3.6665 -0.0097
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4480
USD 2.9650 2.9770
RUB 3.6520 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 12.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1630
EUR/RUB 93.6000 94.4020
USD/RUB 80.8000 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте