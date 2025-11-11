Более 100 амбициозных и заряженных на успех студентов ведущих вузов собрались на инновационном студенческом форуме «Менеджмент организации XXI века». Из десятков сильных команд только семь лучших прошли отбор и вышли в финал хакатона, который состоялся 6 ноября в Институте бизнеса БГУ.

ОАО «Белагропромбанк» выступил партнером мероприятия, продолжая поддерживать молодые таланты и формировать кадровый резерв для белорусской экономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, формат хакатона, где за ограниченное время нужно было разработать и презентовать инновационные бизнес-решения, оказался максимально полезным и продуктивным. Атмосфера была заряжена энергией и креативом. Каждая представленная идея отличалась не только смелостью, но и глубокой проработкой, имея реальную перспективу для внедрения в практику.

«Для Белагропромбанка быть инновационным - значит быть открытым. Открытым к новым идеям и смелым экспериментам. Хакатон - идеальная среда для такого диалога, - поделилась впечатлениями менеджер Управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Татьяна Крутько. - Мы благодарим всех участников и организаторов. Уверены, что наше партнерство принесет свои плоды. Сегодня ребята получили ценный опыт, а завтра для них это будет шагом в будущее их карьеры и достижение поставленных целей».

Для банка такое сотрудничество это не просто социальная ответственность, а стратегическая инвестиция в будущее. Возможность напрямую общаться с будущими лидерами, слышать их свежие идеи и оценивать потенциал - бесценна. Участие в хакатоне стало еще одним шагом в построении моста между академическим образованием и реальными требованиями современного бизнеса.