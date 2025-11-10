|О компании
|11.11.2025
Банковские новости РБ
СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) C 15 ДЕКАБРЯ ОТКРЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ В БРАЗИЛЬСКИХ РЕАЛАХ
11:13 11.11.2025
Сбер Банк (Беларусь) c 15.12.2025 открывает возможность осуществлять платежи в бразильских реалах на счета, открытые в банках Бразилии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, дополнительное вознаграждение по таким переводам составит 0,6% от суммы, минимум 3 000 российских рублей.
