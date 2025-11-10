|О компании
|10.11.2025
|
Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПОДДЕРЖАЛ СТАРТАПЫ СТУДЕНТОВ БГУИР
15:21 10.11.2025
Банк БелВЭБ выступил партнером финала конкурса научных и инновационных идей «СТАРТЛАБ БГУИР», который прошел в Национальном детском технопарке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка БелВЭБ, мероприятие объединило студентов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) и Минского радиотехнического колледжа, представивших 20 лучших проектов из 65 заявок.
Конкурс стал настоящей платформой для диалога между молодыми инноваторами и представителями бизнеса. Банк БелВЭБ, как стратегический партнер БГУИР, активно поддержал конкурс, представив специальную номинацию — «Цифровая трансформация банка будущего».
Победители номинации от Банка БелВЭБ:
«Recallogue» — решение для безопасного внедрения AI в корпоративную среду без риска утечки коммерческой тайны;
«Destiny» — концепт безопасного ИИ-копайлота для банковских систем с расширенными возможностями промтинга и интеграции.
«Для нас участие в СТАРТЛАБ — это не просто поддержка талантливой молодежи, а инвестиция в будущее цифровой экономики. Все команды продемонстрировали высокий уровень подготовки и нестандартное мышление. И все они для нас — победители. Мы уверены, что многие из представленных идей найдут практическое применение в реальных проектах. Желаю всем удачи и новых идей!», — отметил старший управляющий директор Банка БелВЭБ Анатолий Борисевич, подчеркнув, что выбранные банком проекты вошли в зону его развития и принятого курса на цифровую трансформацию.
Финалисты получили призы и подарки, а также предложения о дальнейшем сотрудничестве. Для многих это стало первым шагом к профессиональной реализации в сфере IT и финтеха.
Сотрудничество Банка БелВЭБ с БГУИР носит системный характер: в марте был подписан договор о взаимодействии 2025—2035 гг., направленный на наращивание стратегического партнерства между сторонами. Также между сторонами реализуется дорожная карта по цифровой трансформации банка с внедрением технологий искусственного интеллекта.
Банк активно участвует в ключевых инициативах университета: поддерживает международный чемпионат BSUIR Open, способствует проведению научных конференций, организует стажировки и практики для студентов.
Банк БелВЭБ верит в силу идей талантливой молодежи и стремится создавать условия, в которых инновации становятся реальностью. Уже сегодня выпускники БГУИР работают в команде банка, развивая цифровые продукты и сервисы, востребованные на рынке.
|
|
