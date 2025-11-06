|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СБЕР БАНКА СТО ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА
12:01 10.11.2025
Решением Правления ОАО «Сбер Банк» установлен процентный доход по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто третьего выпуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, установлен процентный доход: на двадцать пятый - двадцать шестой процентные периоды по облигациям ОАО «Сбер Банк» 103 выпуска (с 04.12.2025 по 03.06.2026) в размере СР-1,75.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 06.11.2025
Курсы в банках
на 10.11.2025
Конвертация в банках
на 10.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте