Банковские новости РБ

УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СБЕР БАНКА СТО ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА

12:01 10.11.2025 Решением Правления ОАО «Сбер Банк» установлен процентный доход по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто третьего выпуска. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, установлен процентный доход: на двадцать пятый - двадцать шестой процентные периоды по облигациям ОАО «Сбер Банк» 103 выпуска (с 04.12.2025 по 03.06.2026) в размере СР-1,75.