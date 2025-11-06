ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ НА ПОКУПКУ BELGEE


10:57 10.11.2025

Беларусбанк снизил ставки по кредиту на покупку BELGEE.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отечественные автомобили BELGEE моделей X50, X70, X80, S50 стали еще доступнее.

Ставка по кредиту на их приобретение у дилеров СЗАО «БЕЛДЖИ» составит 5% в грейс-периоде и 16,25% (ставка рефинансирования НБ РБ+6,5%) после его завершения.

Срок кредитования — 10 лет и грейс-период — 36 месяцев остаются прежними, как и предельные размеры кредитования в зависимости от модели.

Так, для моделей X50 и X80 максимальный размер кредита (с учетом платёжеспособности) составит 60% стоимости авто. Для BELGEE X70 — 75% стоимости и S50 — 100% соответственно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.11.2025
валюта курс
EUR 3.4307
USD 2.9796
RUB 3.6783
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4333 -0
USD 2.9796 +0.0021
RUB 3.6783 -0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4420 3.4450
USD 2.9680 2.9740
RUB 3.6570 3.6740
подробнее

Конвертация в банках
на 10.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1620
EUR/RUB 93.8000 94.3000
USD/RUB 80.8000 81.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте