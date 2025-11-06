Беларусбанк снизил ставки по кредиту на покупку BELGEE.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отечественные автомобили BELGEE моделей X50, X70, X80, S50 стали еще доступнее.

Ставка по кредиту на их приобретение у дилеров СЗАО «БЕЛДЖИ» составит 5% в грейс-периоде и 16,25% (ставка рефинансирования НБ РБ+6,5%) после его завершения.

Срок кредитования — 10 лет и грейс-период — 36 месяцев остаются прежними, как и предельные размеры кредитования в зависимости от модели.

Так, для моделей X50 и X80 максимальный размер кредита (с учетом платёжеспособности) составит 60% стоимости авто. Для BELGEE X70 — 75% стоимости и S50 — 100% соответственно.