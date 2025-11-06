|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ НА ПОКУПКУ BELGEE
10:57 10.11.2025
Беларусбанк снизил ставки по кредиту на покупку BELGEE.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отечественные автомобили BELGEE моделей X50, X70, X80, S50 стали еще доступнее.
Ставка по кредиту на их приобретение у дилеров СЗАО «БЕЛДЖИ» составит 5% в грейс-периоде и 16,25% (ставка рефинансирования НБ РБ+6,5%) после его завершения.
Срок кредитования — 10 лет и грейс-период — 36 месяцев остаются прежними, как и предельные размеры кредитования в зависимости от модели.
Так, для моделей X50 и X80 максимальный размер кредита (с учетом платёжеспособности) составит 60% стоимости авто. Для BELGEE X70 — 75% стоимости и S50 — 100% соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 06.11.2025
Курсы в банках
на 10.11.2025
Конвертация в банках
на 10.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте