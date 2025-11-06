ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


КЛИЕНТЫ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ШОПИНГА


15:57 06.11.2025

ВТБ (Беларусь) в преддверии Всемирного дня шопинга повышает кешбэк за безналичные расчеты в самых популярных категориях товаров. Бонусы по программе BonusBOX будут начисляться за покупки по платежным и зарплатным картам банка до 11 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиенты банка смогут получать повышенный кешбэк за покупки в магазинах одежды и обуви, косметики и галантереи, бытовой техники и электроники, товаров для дома, детских, книжных магазинах, супермаркетах и многих других.

«Всемирный день шопинга с каждым годом становится все популярнее, и мы рады поддержать своих клиентов в этот период. В прошлом году наши клиенты в дни крупных осенних распродаж совершили более 8 тысяч покупок с использованием карт банка. В этом году мы также ожидаем повышенную активность со стороны участников программы, поскольку интерес к кешбэку среди наших клиентов стабильно растет», – отметила начальник управления продаж и развития отношений с клиентами ВТБ (Беларусь) Ольга Жора.

Повышенный кешбэк с 17 по 21 ноября также будет начисляться клиентам, которые готовят автомобили к зимнему сезону, за покупки в магазинах шин, автозапчастей, а также услуги СТО и автомоек.

Использовать накопленные баллы можно в интернет-банке и приложении VTB Online. Ознакомиться с актуальными возможностями программы можно на новой странице программы лояльности BonusBOX.
