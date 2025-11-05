Банковские новости РБ

БАНК РРБ ОТКРЫЛ НОВЫЙ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ В МИНСКОМ РАЙОНЕ

14:04 06.11.2025 Банк РРБ 5 ноября открыл новый пункт обмена валюты (ПОВ) №33 по адресу: деревня Цна, Папернянский сельсовет, Минский район, ул. Юбилейная улица, 8. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, здесь можно осуществить необходимые платежи, погасить кредит, совершить валютно-обменные операции, сдать выручку (для ИП и юрлиц).