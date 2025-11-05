Банковские новости РБ

РУКОВОДСТВО БЕЛАГРОПРОМБАНКА 11 НОЯБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»

12:42 06.11.2025 Заместитель председателя правления ОАО «Белагропромбанк» 11.11.2025 проведет прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, граждане и юридические лица с 14:00 до 15:00 могут обратиться по номеру телефона +375 17 397 83 95 по актуальным для них вопросам: развития международного сотрудничества, организации работы с иностранными финансово-кредитными организациями, привлечения и сопровождения кредитов иностранных кредитно-финансовых организаций, уставного фонда банка и деятельности с ценными бумагами, рекламного и информационного сопровождения деятельности банка, розничного бизнеса, развития региональной сети. Порядок рассмотрения обращений, поступающих в ходе проведения прямых телефонных линий, регламентирован Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.07.2012 № 667 «О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц».