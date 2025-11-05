|О компании
Банковские новости РБ
БАНК РРБ ПОВЫСИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В BYN
11:19 06.11.2025
ЗАО «Банк РРБ» с 06.11.2025 повысило размер процентных ставок по вкладам (депозитам) физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по вкладам: «Безотзывный на 13 месяцев» ; «RRB-online BYN 13 месяцев капитализация»; по «RRB-online BYN 13 месяцев проценты на счет» увеличены до 15,64% годовых.
