ОАО «Приорбанк» изменяет некоторые условия обслуживания по кредитным картам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 3 декабря 2025 года будет приостановлена возможность перевода средств с кредитной карточки на свои карточки или на карточки других клиентов, а также возможность совершения с кредитной карточки платежей по реквизитам.

Плата за снятие наличных с кредитных карточек в банкоматах и кассах Приорбанка составит 3% (мин. 5 BYN).