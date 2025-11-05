|О компании
|05.11.2025
Банковские новости РБ
ПРИОРБАНК ИЗМЕНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ
12:25 05.11.2025
ОАО «Приорбанк» изменяет некоторые условия обслуживания по кредитным картам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 3 декабря 2025 года будет приостановлена возможность перевода средств с кредитной карточки на свои карточки или на карточки других клиентов, а также возможность совершения с кредитной карточки платежей по реквизитам.
Плата за снятие наличных с кредитных карточек в банкоматах и кассах Приорбанка составит 3% (мин. 5 BYN).
