|05.11.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ВВЕЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА БЕСКОНТАКТНОЕ СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ПО КАРТОЧКАМ
10:15 05.11.2025
С целью усиления защиты средств клиентов и предотвращения случаев мошенничества, Банк «Решение» с 12 ноября 2025 года вводит ограничения на операции снятия наличных денежных средств бесконтактным способом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ограничения распространяются на все операции снятия наличных денежных средств по физическим карточкам Банка с использованием технологии NFC (бесконтактным способом), так и посредством цифровых реквизитов (токенов), генерируемых в мобильных платежных сервисах (Apple Pay, Samsung Pay, Белкарт Pay, Swoo Pay).
Размер ограничения составляет 1000 BYN / 350 USD / 350 EUR в течение одного дня в зависимости от валюты счета.
Данные ограничения применяются в устройствах Банка «Решение» и банкоматах других банков, расположенных на территории Республики Беларусь.
Важно: Проведение любых операций бесконтактного снятия наличных в устройствах банков, расположенных за пределами Республики Беларусь, будет полностью запрещено.
Если вам потребуется снять сумму, превышающую установленные ограничения, просто воспользуйтесь традиционным способом: поместите вашу банковскую платежную карточку в картоприемник банкомата. При этом стандартные лимиты по вашей карте сохраняются.
Эти меры направлены на минимизацию рисков мошенничества и обеспечение максимальной защиты ваших денежных средств. Мы постоянно работаем над совершенствованием систем безопасности и благодарим вас за понимание.
