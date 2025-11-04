С целью усиления защиты средств клиентов и предотвращения случаев мошенничества, Банк «Решение» с 12 ноября 2025 года вводит ограничения на операции снятия наличных денежных средств бесконтактным способом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ограничения распространяются на все операции снятия наличных денежных средств по физическим карточкам Банка с использованием технологии NFC (бесконтактным способом), так и посредством цифровых реквизитов (токенов), генерируемых в мобильных платежных сервисах (Apple Pay, Samsung Pay, Белкарт Pay, Swoo Pay).

Размер ограничения составляет 1000 BYN / 350 USD / 350 EUR в течение одного дня в зависимости от валюты счета.

Данные ограничения применяются в устройствах Банка «Решение» и банкоматах других банков, расположенных на территории Республики Беларусь.

Важно: Проведение любых операций бесконтактного снятия наличных в устройствах банков, расположенных за пределами Республики Беларусь, будет полностью запрещено.

Если вам потребуется снять сумму, превышающую установленные ограничения, просто воспользуйтесь традиционным способом: поместите вашу банковскую платежную карточку в картоприемник банкомата. При этом стандартные лимиты по вашей карте сохраняются.

Эти меры направлены на минимизацию рисков мошенничества и обеспечение максимальной защиты ваших денежных средств. Мы постоянно работаем над совершенствованием систем безопасности и благодарим вас за понимание.