К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, интернет-магазин техники «ЭлектроМир» (ООО «СтройТехноИнвест») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин искусственных ёлок «DECORTRINITY» (ООО «РОСТРИНИТИ») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин мебели «Arte Studio» (ООО «АЛБРО») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; туристическое агентство «Agenttravel» (ИП Головнев Максим Анатольевич) – срок рассрочки 6 и 9 месяцев.

С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.