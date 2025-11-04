|О компании
|05.11.2025
Банковские новости РБ
К КРЕДИТНОМУ ПРОДУКТУ «РАССРОЧКА» ТЕХНОБАНКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
09:14 05.11.2025
К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, интернет-магазин техники «ЭлектроМир» (ООО «СтройТехноИнвест») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин искусственных ёлок «DECORTRINITY» (ООО «РОСТРИНИТИ») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин мебели «Arte Studio» (ООО «АЛБРО») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; туристическое агентство «Agenttravel» (ИП Головнев Максим Анатольевич) – срок рассрочки 6 и 9 месяцев.
С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.
