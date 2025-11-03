|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРОДЛИЛ АКЦИЮ ПО ИПОТЕКЕ ПО СНИЖЕННОЙ СТАВКЕ
11:23 04.11.2025
п.) при заключении кредитных договоров на строительство квартир или приобретение жилых помещений (квартир и домов) у застройщиков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, такие условия доступны клиентам при выборе следующих продуктов: «Кредит на возведение квартиры в многоквартирном жилом доме»; «Ипотека Экспресс» на приобретение квартиры или дома у застройщиков; «Время строить» (ГП «Витебский ДСК», ОАО «Могилевский ДСК»); «На приобретение квартиры или дома у застройщиков».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2025
Курсы в банках
на 04.11.2025
Конвертация в банках
на 04.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте