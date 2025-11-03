Банковские новости РБ

БЕЛАРУСБАНК ПРОДЛИЛ АКЦИЮ ПО ИПОТЕКЕ ПО СНИЖЕННОЙ СТАВКЕ

11:23 04.11.2025 п.) при заключении кредитных договоров на строительство квартир или приобретение жилых помещений (квартир и домов) у застройщиков. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, такие условия доступны клиентам при выборе следующих продуктов: «Кредит на возведение квартиры в многоквартирном жилом доме»; «Ипотека Экспресс» на приобретение квартиры или дома у застройщиков; «Время строить» (ГП «Витебский ДСК», ОАО «Могилевский ДСК»); «На приобретение квартиры или дома у застройщиков».