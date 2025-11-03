ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


ПАРИТЕТБАНК ОТКРЫЛ ФАСТ-ЦЕНТР В «МИНСК-МИРЕ»


17:02 03.11.2025

Паритетбанк открыл современный фаст-центр в ТРЦ «Авиа Молл».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на месте можно обменять валюту, снять наличные, совершить платежи или сдать выручку. Всё это можно сделать предельно быстро, что и определяет суть формата.

Если просто, центр фаст-банкинга – это финансовое пространство, где можно быстро совершить наиболее популярные операции. Так как фокус сделан на скорость и удобство, их набор ограничен – доступно только то, что нужно от банка чаще всего.

Для фаст-центра выбрано компактное, но уютное помещение на нулевом этаже торгового центра напротив гипермаркета Green. Обменный пункт с двумя кассами соседствует с банкоматом.

В центре можно поменять валюту, провести платеж, снять наличные и оплатить карточкой, а предприниматели могут зачислить выручку на счёт. Для более сложных операций Паритетбанк год назад открыл большое смарт-отделение в «Минск-Мире» на проспекте Мира, 4.

«Современное банковское обслуживание трансформируется в компактные форматы, которые позволяют получать его быстро и удобно. В новом центре мы сделали фокус на популярные операции у белорусов, а расположение напротив гипермаркета требует от нас ориентироваться на потребности тех, кто пришёл за покупками. Мы уже плотно работаем в этом районе и понимаем, насколько сильно местные жители ценят своё время и комфорт», – раскрывают идею в Паритбанке.

Фаст-центр Paritetbank в ТРЦ «Авиа Молл» работает без выходных с 10.00 до 22.00.
