|03.11.2025
Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ОТМЕНИЛ КОМИССИЮ ДЛЯ ФИЗЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ ЗА ОТКРЫТИЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА
13:15 03.11.2025
С 1 ноября 2025 года Банк БелВЭБ отменил комиссию за открытие текущего банковского счета в белорусских рублях и (или) инвалюте для физлиц - нерезидентов, при условии, что счет открывается для зачисления безналичных белорусских рублей, поступивших от другого физлица в рамках операции «Продажа банку наличной инвалюты за безналичные белорусские рубли», а полученные безналичные белорусские рубли впоследствии используются для покупки безналичной инвалюты у Банка БелВЭБ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финчреждения, операция может быть осуществлена в кассах или на рабочих местах, оборудованных электронным кассиром Банка БелВЭБ.
Соответствующие изменения внесены в Тарифы банка.
Что это означает на практике? Если физическое лицо продаёт Банку БелВЭБ наличную иностранную валюту и переводит полученные безналичные белорусские рубли другому физическому лицу — нерезиденту, а тот использует их для покупки иностранной валюты у Банка БелВЭБ, то открытие текущих счетов, необходимых для проведения такой операции, осуществляется бесплатно.
