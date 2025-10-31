ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ ОТМЕНИЛ КОМИССИЮ ДЛЯ ФИЗЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ ЗА ОТКРЫТИЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА


13:15 03.11.2025

С 1 ноября 2025 года Банк БелВЭБ отменил комиссию за открытие текущего банковского счета в белорусских рублях и (или) инвалюте для физлиц - нерезидентов, при условии, что счет открывается для зачисления безналичных белорусских рублей, поступивших от другого физлица в рамках операции «Продажа банку наличной инвалюты за безналичные белорусские рубли», а полученные безналичные белорусские рубли впоследствии используются для покупки безналичной инвалюты у Банка БелВЭБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финчреждения, операция может быть осуществлена в кассах или на рабочих местах, оборудованных электронным кассиром Банка БелВЭБ.

Соответствующие изменения внесены в Тарифы банка.

Что это означает на практике? Если физическое лицо продаёт Банку БелВЭБ наличную иностранную валюту и переводит полученные безналичные белорусские рубли другому физическому лицу — нерезиденту, а тот использует их для покупки иностранной валюты у Банка БелВЭБ, то открытие текущих счетов, необходимых для проведения такой операции, осуществляется бесплатно.
