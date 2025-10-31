Банковские новости РБ

БАНК РРБ ОТМЕНЯЕТ ВЗИМАНИЕ КОМИССИОННОГО СБОРА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВОК ФИЗЛИЦАМ

09:37 03.11.2025 Банк РРБ отменяет взимание комиссионного вознаграждения за предоставление справок физическим лицам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 10.11.2025 отменяется плата за предоставление по письменному запросу/заявлению физического лица всех видов справок (в том числе в виде информации).