|03.11.2025
|
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БАНК РРБ ОТМЕНЯЕТ ВЗИМАНИЕ КОМИССИОННОГО СБОРА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВОК ФИЗЛИЦАМ
09:37 03.11.2025
Банк РРБ отменяет взимание комиссионного вознаграждения за предоставление справок физическим лицам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 10.11.2025 отменяется плата за предоставление по письменному запросу/заявлению физического лица всех видов справок (в том числе в виде информации).
|
|
