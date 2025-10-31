Бизнес-завтрак в стиле Flex, посвященный онлайн-продажам и работе с маркетплейсами, прошел 30 октября в Минске. Мероприятие, организованное МТБанком, собрало более 100 участников – как уже работающих с маркетплейсами, так и тех, кто только планирует выйти в онлайн, чтобы масштабировать свой бизнес.

«Мир продаж уже перешел от одной самой главной ценности в виде цены для клиента к другой – сервису и удобству, – отметил начальник управления клиентского бизнеса МТБанка Евгений Нупрейчик, открывая бизнес-завтрак. – При этом современный потребитель ждет комплексного решения, способного закрыть конкретную задачу». Именно такой подход лежит в основе клиентской стратегии МТБанка.

Евгений Нупрейчик представил подходы МТБанка, которые помогают продавать больше и эффективнее в онлайне, учитывая ценности клиента. Он рассказал о решениях банка, удовлетворяющих потребности продавцов на маркетплейсах, а также поделился полезными «фишками» и лайфхаками, способствующими росту продаж, и типичными ошибками, которые допускают при выходе продуктов в онлайн.

Руководитель отдела закупок 21vek Алексей Сардачук рассказал о стратегии развития интернет-магазина. Сегодня на платформе представлено более 1,3 млн товаров в двух тысячах категорий, а число клиентов превысило 3,4 млн. Отдельное внимание спикер уделил продажам товаров под собственной торговой маркой, их в портфеле уже 31, что позволяет компании работать с более высокой маржой.

Алексей Сардачук также отметил, что около пяти лет назад компания начала сотрудничество с маркетплейсами – Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» – сначала как селлер, затем как поставщик. По его мнению, у этих онлайн-платформ высокий потенциал благодаря доступу к рынкам ближнего зарубежья, обладающим большей емкостью, чем белорусский. «Где-то холодно, где-то жарко – и вы всегда можете найти покупателя для своего товара, сгладив сезонность поставок», – заметил он.

Руководитель проекта «Продажи на маркетплейсах» компании 21vek Георгий Малиновский поделился схемой работы интернет-магазина на маркетплейсах, а также факторами продвижения – от цены и доставки до трафика, контента и отзывов.

Менеджер по развитию партнерской сети Wildberries Константин Денисёнок сделал акцент на преимуществах открытия пунктов выдачи заказов, отметив, что их количество в Беларуси на сегодня уже превышает 2500, а для партнеров, работающих в малых населенных пунктах, действует специальная партнерская программа.

Руководитель отдела коммерции Wildberries в Беларуси Александр Бурмистронок рассказал о возможностях масштабирования бизнеса через маркетплейс. По его словам, в первом полугодии 2025 года число зарегистрированных белорусских продавцов выросло на 11 %, а их продажи – на 31 %.

«Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше жителей Беларуси, включая малые населенные пункты, имели возможность приобретать товары на маркетплейсе. Wildberries активно развивает инфраструктуру и усиливает поддержку продавцов», – подчеркнул Александр Бурмистронок.

Он отметил, что в Беларуси в ближайшее время заработают новые сортировочные центры под Минском (в Хатежино и Привольном), а также в Бобруйске. А в начале следующего года завершится строительство собственного логистического хаба Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» площадью в 139 тыс. кв. м.

Участники бизнес-завтрака могли пообщаться, задать вопросы спикерам и получить исчерпывающие ответы с примерами реальных кейсов.

«Бизнес в стиле Flex» – это цикл бесплатных образовательных форумов от МТБанка, созданный для тех, кто стремится к росту и развитию своего бизнеса. Проект объединяет ведущих экспертов и предпринимателей на масштабной платформе для общения, обмена опытом и профессиональных дискуссий. За более чем пять лет существования форума участие в нем приняли свыше 6 тысяч человек из разных сфер бизнеса.