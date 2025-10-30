ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ: API БЕЛАРУСБАНКА УЖЕ ГОД ПОМОГАЮТ БИЗНЕСУ


13:00 31.10.2025

Цифровизация бизнеса требует надежных решений. Беларусбанк предлагает бизнес-клиентам сервис информационных платежных API — стабильно работающий инструмент для прямой интеграции банковских систем с популярными платформами автоматизации, такими как «1С» и «Битрикс».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, информационные платежные API выступают надежным мостом между банком и учетной системой компании. Клиентское приложение автоматически обращается к банковским системам, выполняя четкие, стандартизированные запросы. Таким образом не нужно тратить время на ручной ввод и выгрузку данных через систему дистанционного банковского обслуживания — все операции с банком проводятся в знакомом интерфейсе.

С помощью информационных платежных услуг API можно в автоматическом режиме получать:

баланс на дату;

выписку за период;

транзакции за период.

Вскоре функционал расширится услугами по инициированию платежей, что позволит напрямую из учетной системы отправлять платежи:

за товары, работы, услуги;

на счета физических лиц;

в бюджет.

Ключевые преимущества, которые уже оценили клиенты:

Экономия времени и минимизация ошибок: актуальные данные по счетам и платежам всегда под рукой в учетной системе.

Мгновенный контроль и анализ: информация по операциям сразу используется для отчетности и принятия решений, минуя стадии ручной обработки.

Гарантированная безопасность: соединение защищено современным протоколом TLS, обеспечивающим шифрование и проверку подлинности.

Беларусбанк также поддерживает набор открытых информационных API, позволяя создавать удобные сервисы на основе актуальных данных о:

пунктах обслуживания и их режиме работы;

кредитных и карточных продуктах;

услугах банка и других предложениях.

Использование API сопровождается полной документацией и удобным инструментом для тестирования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2025
валюта курс
EUR 3.4584
USD 2.9772
RUB 3.7026
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9772 +0.0259
RUB 3.7026 -0.0107
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4500 3.4580
USD 2.9660 2.9750
RUB 3.6700 3.6750
подробнее

Конвертация в банках
на 31.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1650
EUR/RUB 93.9000 94.1000
USD/RUB 80.7000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте