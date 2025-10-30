|О компании
|31.10.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ: API БЕЛАРУСБАНКА УЖЕ ГОД ПОМОГАЮТ БИЗНЕСУ
13:00 31.10.2025
Цифровизация бизнеса требует надежных решений. Беларусбанк предлагает бизнес-клиентам сервис информационных платежных API — стабильно работающий инструмент для прямой интеграции банковских систем с популярными платформами автоматизации, такими как «1С» и «Битрикс».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, информационные платежные API выступают надежным мостом между банком и учетной системой компании. Клиентское приложение автоматически обращается к банковским системам, выполняя четкие, стандартизированные запросы. Таким образом не нужно тратить время на ручной ввод и выгрузку данных через систему дистанционного банковского обслуживания — все операции с банком проводятся в знакомом интерфейсе.
С помощью информационных платежных услуг API можно в автоматическом режиме получать:
баланс на дату;
выписку за период;
транзакции за период.
Вскоре функционал расширится услугами по инициированию платежей, что позволит напрямую из учетной системы отправлять платежи:
за товары, работы, услуги;
на счета физических лиц;
в бюджет.
Ключевые преимущества, которые уже оценили клиенты:
Экономия времени и минимизация ошибок: актуальные данные по счетам и платежам всегда под рукой в учетной системе.
Мгновенный контроль и анализ: информация по операциям сразу используется для отчетности и принятия решений, минуя стадии ручной обработки.
Гарантированная безопасность: соединение защищено современным протоколом TLS, обеспечивающим шифрование и проверку подлинности.
Беларусбанк также поддерживает набор открытых информационных API, позволяя создавать удобные сервисы на основе актуальных данных о:
пунктах обслуживания и их режиме работы;
кредитных и карточных продуктах;
услугах банка и других предложениях.
Использование API сопровождается полной документацией и удобным инструментом для тестирования.
