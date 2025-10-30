Цифровизация бизнеса требует надежных решений. Беларусбанк предлагает бизнес-клиентам сервис информационных платежных API — стабильно работающий инструмент для прямой интеграции банковских систем с популярными платформами автоматизации, такими как «1С» и «Битрикс».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, информационные платежные API выступают надежным мостом между банком и учетной системой компании. Клиентское приложение автоматически обращается к банковским системам, выполняя четкие, стандартизированные запросы. Таким образом не нужно тратить время на ручной ввод и выгрузку данных через систему дистанционного банковского обслуживания — все операции с банком проводятся в знакомом интерфейсе.

С помощью информационных платежных услуг API можно в автоматическом режиме получать:

баланс на дату;

выписку за период;

транзакции за период.

Вскоре функционал расширится услугами по инициированию платежей, что позволит напрямую из учетной системы отправлять платежи:

за товары, работы, услуги;

на счета физических лиц;

в бюджет.

Ключевые преимущества, которые уже оценили клиенты:

Экономия времени и минимизация ошибок: актуальные данные по счетам и платежам всегда под рукой в учетной системе.

Мгновенный контроль и анализ: информация по операциям сразу используется для отчетности и принятия решений, минуя стадии ручной обработки.

Гарантированная безопасность: соединение защищено современным протоколом TLS, обеспечивающим шифрование и проверку подлинности.

Беларусбанк также поддерживает набор открытых информационных API, позволяя создавать удобные сервисы на основе актуальных данных о:

пунктах обслуживания и их режиме работы;

кредитных и карточных продуктах;

услугах банка и других предложениях.

Использование API сопровождается полной документацией и удобным инструментом для тестирования.