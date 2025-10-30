ЗАО «Альфа Банк» отменяет комиссию за снятие наличными кредитных денежных средств в кассе банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 3 ноября отменяется плата за выдачу наличных денежных средств с текущего (расчетного) счета, предоставленных по кредитному договору, заключенному с банком.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте банка.