31.10.2025
АЛЬФА БАНК ОТМЕНЯЕТ КОМИССИЮ ЗА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫМИ КРЕДИТНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ БАНКА
08:48 31.10.2025
ЗАО «Альфа Банк» отменяет комиссию за снятие наличными кредитных денежных средств в кассе банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 3 ноября отменяется плата за выдачу наличных денежных средств с текущего (расчетного) счета, предоставленных по кредитному договору, заключенному с банком.
Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте банка.
