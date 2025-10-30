8 ноября в минском кинотеатре SKYLINE при поддержке ВТБ (Беларусь) состоится лекция «Путешествие по мистическим местам Беларуси: изучаем фольклор и мифологию на примере сборника «(Не)зримая Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сборник является продолжением книги «(Не) чистый Минск» о столичной мифологии, которая в минувшем году стала бестселлером в Беларуси. На данный момент продано более 10 тысяч экземпляров на русском и белорусском языках.

Событие объединит любителей литературы, истории и фэнтези, а также всех, кто интересуется культурным наследием Беларуси. Участники литературного сообщества «Шуфлядка писателя» расскажут о процессе создания сборника, а также раскроют особенности белорусского фольклора и мифологии.

«(Не)зримая Беларусь» - это своего рода мистический путеводитель для тех, кто знакомится с нашей страной. События будут развиваться как в городах, так и в весях, в природных локациях», - рассказывает одна из основательниц комьюнити белорусских писателей-фантастов «Шуфлядка писателя» Екатерина Стрингель.

ВТБ (Беларусь) на постоянной основе содействует развитию просветительских проектов, способствующих сохранению национальной самобытности и популяризации белорусской культуры.

