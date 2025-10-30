ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВЫСТУПИЛ ПАРТНЕРОМ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЕКТА О БЕЛОРУССКОЙ МИФОЛОГИИ


13:14 30.10.2025

8 ноября в минском кинотеатре SKYLINE при поддержке ВТБ (Беларусь) состоится лекция «Путешествие по мистическим местам Беларуси: изучаем фольклор и мифологию на примере сборника «(Не)зримая Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сборник является продолжением книги «(Не) чистый Минск» о столичной мифологии, которая в минувшем году стала бестселлером в Беларуси. На данный момент продано более 10 тысяч экземпляров на русском и белорусском языках.

Событие объединит любителей литературы, истории и фэнтези, а также всех, кто интересуется культурным наследием Беларуси. Участники литературного сообщества «Шуфлядка писателя» расскажут о процессе создания сборника, а также раскроют особенности белорусского фольклора и мифологии.

«(Не)зримая Беларусь» - это своего рода мистический путеводитель для тех, кто знакомится с нашей страной. События будут развиваться как в городах, так и в весях, в природных локациях», - рассказывает одна из основательниц комьюнити белорусских писателей-фантастов «Шуфлядка писателя» Екатерина Стрингель.

ВТБ (Беларусь) на постоянной основе содействует развитию просветительских проектов, способствующих сохранению национальной самобытности и популяризации белорусской культуры.

Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2025
валюта курс
EUR 3.4361
USD 2.9513
RUB 3.7133
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9772 +0.0259
RUB 3.7026 -0.0107
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4620 3.4600
USD 2.9700 2.9740
RUB 3.6950 3.6950
подробнее

Конвертация в банках
на 30.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1660
EUR/RUB 93.7100 93.8000
USD/RUB 80.3000 80.4800
подробнее
