|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
МТБАНК С 2 ДЕКАБРЯ СНИЖАЕТ КОМИССИИ ПО РЯДУ ОПЕРАЦИЙ
10:35 30.10.2025
ЗАО «МТБанк» с 02.12.2025 вносит изменения в Перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения направлены на повышение доступности банковских услуг.
Основные изменения:
1.Снижается комиссия за предоставление выписок по счетам:
- за период менее 12 месяцев - с 20 BYN до 10 BYN;
- за период 12 месяцев и более - с 50 BYN до 20 BYN.
Исключение – выписки, сформированные за последние 95 календарных дней. Они останутся бесплатными. В Интернет-банке выписку можно сформировать за любой период – бесплатно.
Комиссия за предоставление выписки для нерезидентов с 02.12.2025 будет идентична комиссии для резидентов.
2.Снижается минимальная комиссия за переводы в российских рублях: - при переводе в российских рублях с текущего или карточного счета в пользу физического или юридического лица за пределы банка минимальная комиссия со 2 декабря составит 20 BYN вместо 150 BYN (0,7% от суммы - сохраняется)
3.Снижается минимальная комиссия при переводах через приложение Moby.
Плата за перевод денежных средств через приложение Moby с карт МТБанка на карты банков-нерезидентов снизится с 6,99 BYN до 6,00 BYN (1,5% от суммы - сохраняется).
4.Дополнение в список исключений по безналичному зачислению средств на карточные счета.
Без комиссии будут зачисляться средства на счета с карточкой, открытые в рамках пакетов премиального обслуживания «Prime line» и «Prime»
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2025
Курсы в банках
на 30.10.2025
Конвертация в банках
на 30.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте