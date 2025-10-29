ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


МТБАНК С 2 ДЕКАБРЯ СНИЖАЕТ КОМИССИИ ПО РЯДУ ОПЕРАЦИЙ


10:35 30.10.2025

ЗАО «МТБанк» с 02.12.2025 вносит изменения в Перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения направлены на повышение доступности банковских услуг.

Основные изменения:

1.Снижается комиссия за предоставление выписок по счетам:

- за период менее 12 месяцев - с 20 BYN до 10 BYN;

- за период 12 месяцев и более - с 50 BYN до 20 BYN.

Исключение – выписки, сформированные за последние 95 календарных дней. Они останутся бесплатными. В Интернет-банке выписку можно сформировать за любой период – бесплатно.

Комиссия за предоставление выписки для нерезидентов с 02.12.2025 будет идентична комиссии для резидентов.

2.Снижается минимальная комиссия за переводы в российских рублях: - при переводе в российских рублях с текущего или карточного счета в пользу физического или юридического лица за пределы банка минимальная комиссия со 2 декабря составит 20 BYN вместо 150 BYN (0,7% от суммы - сохраняется)

3.Снижается минимальная комиссия при переводах через приложение Moby.

Плата за перевод денежных средств через приложение Moby с карт МТБанка на карты банков-нерезидентов снизится с 6,99 BYN до 6,00 BYN (1,5% от суммы - сохраняется).

4.Дополнение в список исключений по безналичному зачислению средств на карточные счета.

Без комиссии будут зачисляться средства на счета с карточкой, открытые в рамках пакетов премиального обслуживания «Prime line» и «Prime»
