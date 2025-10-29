ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


КАК ПРОДАВАТЬ ОНЛАЙН ЭФФЕКТИВНО: БИЗНЕС-ЗАВТРАК ОТ МТБАНКА С ЭКСПЕРТАМИ WILDBERRIES И 21VEK


16:14 29.10.2025

МТБанк проведет 30 октября бизнес-завтрак в рамках образовательного проекта «Бизнес в стиле Flex».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на этот раз встреча будет посвящена онлайн-продажам и партнерству с маркетплейсами. Мероприятие объединит представителей малого и среднего бизнеса, экспертов e-commerce и лидеров отрасли, чтобы обсудить стратегии масштабирования, банковские решения для продавцов и успешные кейсы взаимодействия с Wildberries и 21vek.

В рамках бизнес-завтрака Евгений Нупрейчик, начальник управления клиентского бизнеса ЗАО «МТБанк», представит банковские решения для селлеров Wildberries. Алексей Сардачук, руководитель отдела закупок интернет-магазина 21vek, и Георгий Малиновский, руководитель белорусского офиса проекта «Продажи на маркетплейсах» интернет-магазина 21vek, расскажут о стратегии развития интернет-магазина.

Константин Денисенок, менеджер по развитию партнерской сети пунктов выдачи заказов Wildberries в Беларуси, и Александр Бурмистронок, руководитель отдела коммерции Wildberries в Беларуси, поделятся опытом масштабирования онлайн-бизнеса и выхода на новые рынки в партнерстве с этим маркетплейсом.

Дата и время проведения бизнес-завтрака: 30 октября, отель «Пекин». Начало мероприятия в 9:40, регистрации - в 9:00.

Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться по ссылке.

«Бизнес в стиле Flex» — это цикл бесплатных образовательных форумов от МТБанка, созданный для тех, кто стремится к росту и развитию своего бизнеса. Проект объединяет ведущих экспертов и предпринимателей на масштабной платформе для общения, обмена опытом и профессиональных дискуссий. За более чем 5 лет существования форума участие в нем приняли свыше 6 тысяч человек из разных сфер бизнеса.
