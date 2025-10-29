|О компании
|29.10.2025
Банковские новости РБ
БАНК РРБ С 3 НОЯБРЯ ОБНОВЛЯЕТ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ «ТВОЙ РИТМ»
13:59 29.10.2025
Банк РРБ устанавливает повышенные ставки для начисления баллов по расходным операциям на маркетплейсе Wildberries по программе лояльности «ТВОЙ РИТМ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 3 ноября 2025 года будут установлены следующие ставки для начисления баллов: для Visa Classic - 2%, для Visa Gold - 3%, для Visa Platinum - 4%
для Visa Infinite - 5%.
Ставка для начисления баллов по расходным операциям на маркетплейсе Wildberries фиксированная и не будет зависеть от общей суммы расходных операций за месяц.
