Банк РРБ устанавливает повышенные ставки для начисления баллов по расходным операциям на маркетплейсе Wildberries по программе лояльности «ТВОЙ РИТМ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 3 ноября 2025 года будут установлены следующие ставки для начисления баллов: для Visa Classic - 2%, для Visa Gold - 3%, для Visa Platinum - 4%

для Visa Infinite - 5%.

Ставка для начисления баллов по расходным операциям на маркетплейсе Wildberries фиксированная и не будет зависеть от общей суммы расходных операций за месяц.