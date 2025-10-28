|О компании
29.10.2025
Банковские новости РБ
СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) СНИЗИЛ КОМИССИЮ ПО ОБМЕНУ ПОВРЕЖДЕННЫХ USD И EUR
12:55 29.10.2025
Сбер Банк (Сбер Банк) снизил комиссию за услугу обмена поврежденных банкнот долларов и евро, сохраняющих признаки платежеспособности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь комиссия составляет 7% от суммы (но не менее 25 белорусских рублей). Оплата производится в национальной валюте по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь.
Клиенты банка смогут заменить испорченные купюры на платежные банкноты тех же или иных номиналов, если оригинальная валюта была признана подлинной.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заранее убедиться в доступности сервиса в конкретном отделении Сбер Банка - нажать «Списком» - выбрать нужный офис и вкладку «Предоставляемые услуги».
